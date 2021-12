Sok minden máshoz hasonlóan már az építészetbe is kezd beszivárogni a 3D-s technológia, amit Hollandiában betonnyomtatásra használtak, a végeredmény pedig egy híd lett. Ezáltal 29 méteres hosszúságával Nijmegenben található a világ leghosszabb és -nagyobb 3D nyomtatású gyalogos- és kerékpároshídja, amit szeptember óta használhatnak a helyiek.

A hollandok már korábban is magas szintet ütöttek meg a technológia alkalmazásában, elvégre hozzájuk fűződnek a Föld első 3D nyomtatással felépített hídjai is. Abban a tekintetben egyedülálló volt a projekt, hogy a tervezők szabad kezet kaptak a formatervezésnél; ennek élén Michiel van der Kley, a Bridge Project belga vezetője állt, a kivitelezésből kutatásaival az Eindhoveni Műszaki Egyetem is kivette a részét.

Kerek és lejtős formák jellemzik a De Geologenstrook parkban ily módon felhúzott hidat, melynek rétegeit egyesével nyomtatták a Saint Gobain Weber Beamix betonnyomó üzemében, míg az építési munkálatokért a BAM felelt. Van der Kley a kivitelezés során nemcsak az anyagok, hanem az eljárások mentén sem a hagyományos utat követte, például betonzsaluzással.

Mivel a híd fesztávolsága nem egyenletes, figyelni kellett a szerkezet változó tömegére. Ennélfogva a nyomtatás során részekre osztották a hidat, ehhez a végső tervet egy parametrikus modell segítségével készítették el.

Jövőbe mutató technológiáról van szó, ami idővel meghatározóvá is válhat, hiszen az eddigi tapasztalatok alapján gyorsabban megépíthetőek, mint a hagyományosak, emellett többek között a tervezésnél nagyobb szabadságot biztosítanak. Nem elhanyagolható szempont a környezetvédelem sem: ilyen formában fenntarthatóbb a konstrukció, mert kevesebb betont használnak fel.

Az alapokat már hónapokkal ezelőtt lehelyezték.

Ezt a hidat még 2018-ban adományozták Nijmegen önkormányzatának, miután a város elnyerte az Európa Zöld Fővárosa kitüntetést. Hosszabb távon azt remélik a technológiától, hogy állandó jelleggel alkalmazható lesz házak, hidak és más egyebek építésénél.