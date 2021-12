Követve a vásárlói kifinomult elvárásait a Mercedes G-osztály már alapváltozatában is kellően feltűnő. Ráadásul, ha az AMG változatról van szó, akkor a „halandók” járművei dinamikában sem képesek versenyre kelni vele. No, de mi van, ha egy hasonló géppel találja szemben magát a tulajdonos, ilyenkor jól jön, ha egy olyan specialista vette kezelésbe korábban az autót, mint a Performmaster.

A német tuningcég csak az AMG modelljeivel foglalkozik, legutóbbi munkájuk épp a Mercedes-AMG G63-hoz kötődik, amelyből G805 Carbon Wide Body néven hozták létre saját változatukat. Az autó nevében hordozza a változásokat.

A karosszéria átalakításának leglátványosabb eleme, hogy a sárvédőket és a küszöböket 5-5 centivel kiszélesítették. Az új elemek folytatásaként az első és hátsó lökhárító alá is kiegészítő spoilerek kerültek. Ha ez nem lenne elég, akkor kaphat szárnyat a tetőre az autó és a motorháztető is lecserélhető. Természetesen szénszálas műanyagból alkották meg a kiegészítőket.

Nemcsak a karosszéria szélesebb tíz centivel, de a nyomtáv is, mivel a kerekeket is hozzáigazították a sárvédőkhöz. Ez jól jön, ha a motor optimalizálását is kéri az ügyfél. Nagy átalakítást nem végeznek, csupán új vezérlőelektronikával látják el a modellt, de az eredmény meggyőző.

A 4,0 literes, duplaturbós V8-as az eredeti 585 helyett 805 lóerős, a maximális forgatónyomaték pedig 850 Nm-ről 1020-ra emelkedik. Mindezt úgy, hogy a vállalkozás garanciát vállal a motorra és a hajtáslánc elemeire. A teljesítményfokozás eléri a célját, hiszen a G805 gyorsabb, mint szériatársai, nulláról 100 km/órára 3,69 másodperc alatt gyorsul (4,5 mp a gyári érték), végsebessége pedig a gyári 220 km/órával szemben 260 km/óra.

Persze nem maradhat ki az utastér átalakítása sem, ott Alcantara borítást és szénszálas díszítést ajánl a Performmaster. A karbonelemek fényes és matt kivitelben is elérhetőek. A kiegészítők megvásárolhatók külön-külön is, ha már van otthon egy G63, de komplett autót is rendelhet az ügyfél.