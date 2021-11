A másfél literes C200 benzinmotorral (204 LE) és a kétliteres C220d dízellel (200 LE) rendelhető első körben a Mercedes C-osztály All-Terrain, a kombi modell emelt hasú, összkerékhajtású, terepbarát kivitele.

Az E-osztály All-Terrain után színre lépő középkategóriás terepkombi alapáron kap összkerékhajtást, 48 voltos mild hibrid rendszert, valamint egy sor különleges optikai és karosszériavédő elemet, a nagyobb kerekektől kezdve a védőbetétekkel megbolondított, egyedi lökhárítókon át a karakteres, függőleges rácsozású hűtőmaszkig és a matt szürke kerékívtoldatokig.

A 40 mm körüli hasmagassság-emelés és a nagyobb átmérőjű kerekek kényelmesebb rugózást eredményeznek, amire a felfüggesztés hangolásával is rásegített a Mercedes. A megnövelt szabad hasmagasságnak köszönhetően magasabbra került a tetőlemez is (1494 mm). Emellett az autó 4 mm-rel hosszabb (4755 mm) is, mint egy normál kombi, illetve a kerékívtoldatok miatt 21 mm-rel szélesebb (1841 mm) annál. A csomagtartó mérete (490-1510 liter) nem változott, a hátsó ülés hármas osztással dönthető, a csomagtérajtó távvezérléssel, motorosan mozgatható.

A vezetői környezet csak anyag- és színválasztékában tér el, a funkcionalitás és a felszereltség azonos. Az üzemmódválasztó ugyanakkor kiegészült két további üzemmóddal: az Offroad könnyű földutakhoz, kavicsra vagy homokba ajánlott, az Offroad+ elsősorban meredek lejtők leküzdésére optimális.

Az opcióként rendelhető, oldalanként 1,3 millió parányi tükröt alkalmazó digitális világítás sajátos funkciója a tereplámpa, amely 50 km/óra alatt különösen széles fénypászmát bocsát ki.

Mivel az All-Terrain variáns a viszonylag kis motorok ellenére ügyes vontató jármű (akár 1,8 tonnát is mögé akaszthatunk), a gyár nem csak elektromos reteszelésű, kihajtható vonóhorgot kínál extraként, de az ESP képes stabilizálni a vontatmányt, míg a panoráma kamera az utánfutó csatlakoztatásában segíthet.

Az összkerékhajtás a nyomaték 45 százalékát juttatja előre, ahol új hajtási mechanizmust alkalmaztak. Ez nem csak könnyebb, de energiatakarékosabb és dinamikusabb is. Alapfelszerelés a 9 fokozatú automata sebességváltó.

Az első ülések akár masszázskivitelben is rendelhetők, kérhető az ionizáló klímaberendezéssel kombinált parfümszóró, az infotainment rendszer szoftvere pedig vezeték nélkül, interneten keresztül frissíthető.