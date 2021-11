A szakirányú képzést segítendő, a középiskolai és a felsőoktatási szinten is bevált gyakorlat, hogy az autógyártók autókat, fődarabokat ajánlanak fel az oktatási intézményeknek. A magyar oktatást is támogatják a gyártók, köztük a BMW is – írja a Kreszvaltozas.hu.

A bajor márka most ismét felajánlott négy, hiányszakmaként számon tartott autószerelő szakképzést kínáló iskola számára oktatási célra használható, új plug-in hibrid BMW és MINI autókat.

Az utóbbi években hangsúlyosan a hiányszakmák közé került Magyarországon is az autószerelő: csökkent a szakoktatásokon résztvevő tanulók száma és a végzettséget megszerzők közül is sokan más pályát választanak. A helyzet kezelésére több kezdeményezést indított már a BMW Group Magyarország és 2021-ben is egy új programmal jelentkezett.

A bajor prémiumgyártó magyarországi képviselete a márkakereskedéseivel szoros kapcsolatban álló szakiskolák számára nyitott meg egy pályázati lehetőséget. A győztes intézményeknek a BMW Group Magyarország a márkakereskedésein keresztül gyártásból visszamaradt modelleket, az oktatáshoz szükséges eszközöket, valamint a tanárok részére egy rövid képzési programot ajánlott fel.

Az intézmények kifejezett kérésének megfelelően a BMW Group Magyarország a szakiskolák számára kevésbé elérhető plug-in hibrid szegmensbe tartozó modelleket vont be a programba. Az intézmények és a bajor prémiumgyártó céljai összefonódnak: a tanulókat új technológiákkal és új modellekkel szeretnék megismertetni, hogy elkötelezetté váljanak az autószerelés iránt.

A programban résztvevő szakiskolák és plug-in hibrid modellek listája: