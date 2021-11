Az Egyesült Államokban mutatták be a Hyundai Seven tanulmányautót, az Ioniq villanyautó-márka következő tagjának előfutárát. Az autó legfőbb ismertetőjegye ugyanaz a pixellámpa, amelyet a márka elektromos tanulmányautóin (45, Prophecy), illetve az Ioniq 5 szériamodellen is megismerhettünk.

A szögletes, mégis áramvonalas Seven ugyanarra az E-GMP platformra épül, mint az Ioniq 5, noha jóval hosszabb annál. Jelentős (3,2 méteres!) tengelytávja és teljesen sík padlója rengeteg férőhelyet biztosít az utasok számára – ezt hivatott szemléltetni az az egyedi berendezés, amelynek nyilvánvalóan semmi köze nincs a leendő szériamodellhez.

Az ajtók előre és hátrafelé nyílnak, B-oszlop nincs, így könnyű beszállni a hatalmas térbe, ahol szó szerint kanapék, forgófotelek és asztali lámpák fogadják az utasokat.

A Hyundai Seven lakosztályszerűségét fokozza, hogy képes az önálló közlekedésre – végső soron a családi nappalinak sincs pilótája. Kormánykerék helyett botkormányszerűséggel irányítható a jármű, amely használaton kívül eltűnik. A műszerfal nem több egy elegáns polcnál, amelyen túlméretes képernyőket helyeztek el.

Az Ioniq 5-höz hasonló, tologatható padlókonzol mellett futurisztikus megoldásokkal is találkozhatunk, a különleges háztartási berendezésektől (van például egy pici hűtőszekrény, valamint egy cipőtisztító rekesz) kezdve a többfunkciós, grafikus kezelőfelületig. A panoráma napfénytető pedig valójában gigantikus képernyő, amely egyszerre hangulati és tájékoztató elem.

A környezetbarát anyaghasználat magától értetődő 2021-ben, de a Hyundai Seven utasai egészségére is ügyel, például higiénikus szellőzőrendszerrel vagy UV lámpás csírátlanító berendezéssel. Az előbbi a repülőgépektől kölcsönöztt módszerekkel cseréli a levegőt, nem keveri az elöl és hátul utazók levegőjét, és akár álló helyzetben is képes frissíteni a levegőt. A sterilizátor kiszállás után lép működésbe, de menet közben is van lehetőségünk a baktériumok és vírusok semlegesítésére, köszönhetően a hátsó sarokkanapénál és a padlókonzolon kialakított UV-rekeszeknek.

Az autó külső felületeit biofesték borítja, belül higiénikus, újrahasznosított, megújuló anyagokat (ásványi anyagokat, bambuszt, biogyantát) találunk, de a közismerten antibakteriális vörösréz sem hiányzik a palettáról.

Noha a Hyundai Seven egy leendő elektromos autó előfutára, a cég nem sok szót vesztegetett a hajtásláncra. Annyit elárultak, hogy az akkucsomag 350 kW-os töltőről 20 perc alatt tölthető 80%-ra, az autó hatótávolsága pedig mintegy 480 km.