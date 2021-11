A Honda Integra a Honda Civic sportosabb, lépcsőshátú kupé verziójaként visszafogott népszerűségnek örvendett hazai piacán, mígnem 1993-ban bemutatkozott a harmadik generációs modell, és annak Type R verziója. Ez nem csak egy máig tartó modellszériát indított útjára, hanem minden idők egyik legjobban vezethető elsőkerék-hajtású autójaként örök helyet szerzett magának az autóipar dicsőségcsarnokában.

Az utódok meg sem tudták közelíteni korszakalkotó jelentőségét, noha később is készült Type R verzió a szériából. Most viszont esély mutatkozik arra, hogy ismét letegye a névjegyét az asztalra a típus: a Honda észak-amerikai leányvállalata, az Acura Integra néven mutatta be legújabb lépcsőshátú kompaktjának előtanulmányát.

Még mielőtt stílustörést emlegetnénk, ne árt, ha tudjuk, hogy a nemzetközi sikerekkel egyáltalán nem büszkélkedő Acura márka első, 1986-os típusa pont egy Integra volt, így a márka nem bitorolja, hanem teljes joggal használja a típusnevet.

A látvány meggyőző, a széles kerékívektől kezdve a sárga nyergekkel szerelt Brembo versenyfékeken át a központi diffúzorral tagolt, két öblös kipufogóban végződő farig. A műszaki tartalom azonban higgadtságra int: a szűkszavú tájékoztatásból csak annyi derül ki, hogy a Honda másfél literes VTEC turbómotorja kerül az autóba, hatfokozatú kézi sebességváltóval és részlegesen önzáró differenciálművel. Ez a motor jelenlegi európai kivitelében 182 lóerőt és 240 Nm forgatónyomatékot ad le, ami meglehetősen harmatosan hangzik. Nem tudhatjuk persze egyelőre, hogy a közelmúltban megszellőztetett Civic Type R-hez milyen erőforrást fejlesztett a Honda, ám valószínűtlen, hogy a kétliteres erőforrás helyébe egy kisebbet ültetnének.

Mindez persze egyelőre legfeljebb elméleti kérdés, hiszen az Acura nincs jelen az európai piacokon, és eddig nem volt rájuk jellemző a modellcsere a Hondával, így félő, hogy az új Integra sem lesz elérhető Európában.