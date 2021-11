Szerdától ugyan átlagosan öt forinttal olcsóbban tankolhatunk gázolajat az itthoni töltőállomásokon, az elmúlt hetekben összességében drasztikusan megugrott az üzemanyagok ára, többször is megdőlt a rekord. A folyamatosan emelkedő üzemanyagárak mellett a budapesti taxisok sem tudják tovább tartani a hatóságilag megszabott tarifákat, ahogyan Pécsen és Debrecenben is áremelésre készülnek – számolt be a hírről az ATV.

Viszont amíg vidéken a taxitársaságok vezetői dönthetnek az áremelésről, mivel nincsenek érvényben hatóságilag megszabott tarifák, a fővárosban igen, de úgy tudni, a felek a héten ültek le tárgyalni, így megoldás a közeljövőben várható.

A taxiiparban dolgozók már hetek óta indokoltnak látnák az áremelést. Amikor a csatorna híradója ennek okainak próbált utánajárni, egy pécsi sofőr rámutatott:

nemcsak a benzin vagy a gázolaj drágulása áll annak hátterében, hogy emelni szeretnék a viteldíjakat; a kötelező biztosítás, az autóalkatrészek és a szervizek ára is 20-30 százalékkal nőtt.

Debrecenben egy-három héten belül drágább lesz a taxizás, míg Budapesten is nehezen fenntartható a jelenlegi helyzet. A Taxis Szövetség elnöke azt mondta, nehéz a költségeket csökkenteni, mivel az új járművek vagy az alkatrészek beszerzése nem a Fővárosi Önkormányzat kompetenciája, a hatóságilag rögzített árképzés azonban igen. Metál Zoltán hangsúlyozta: a legutóbbi – 2018-as – emelés óta annyira megváltoztak a költségek, hogy haladéktalanul kompenzációra van szükség.