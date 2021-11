Michelisz Norbert, a Hyundai magyar versenyzője negyedik lett a túraautó-világkupa (WTCR) olaszországi versenyhétvégéjének vasárnapi első futamán, majd a második viadalon hetedikként ért célba – írja az MTI.

A WTCR 2019-es bajnoka volt a legeredményesebb magyar a hétvégén, mivel Tassi Attila (Honda) először a 16., majd a 12. pozícióban ért célba, Boldizs Bence (Cupra), a Zengő Motorsport pilótája pedig előbb 18., majd 16. volt.

Az olaszországi hétvége első futamán az uruguayi Santiago Urrutia (Lynk & Co) győzött, a második versenyt pedig a címvédő és az összetettben most is az élen álló francia Yann Ehrlacher (Lynk & Co) nyerte meg.

Ehrlacher 200 pontjával 35 pontos előnnyel vezet a belga Frédéric Vervisch (Audi) előtt, harmadik 164 ponttal az argentin Esteban Guerrieri (Honda). Michelisz az összetett hetedik helyén áll 134 ponttal, de már matematikai esélye sincs a bajnoki címre, a szocsi szezonzárón ugyanis már csak 60 pont gyűjthető. Tassi 74 egységgel a 17., míg Boldizs 9-cel a 19. helyen áll.

Az Adria International Raceway-n rendezett versenyhétvége elején bejelentették, hogy a 2009-es világbajnok és 2018-as világkupagyőztes Gabriele Tarquini, Michelisz jelenlegi csapattársa az év végén, néhány hónappal 60. születésnapja előtt visszavonul.

A WTCR idei szezonja november utolsó hétvégéjén, Oroszországban zárul.