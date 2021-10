Évek óta küzd a világ autóipara a chiphiánnyal – mi is részletesen foglalkoztunk a témával nem is olyan rég -, néhány hónapja pedig kiderült, hogy a kaucsukhiány komoly gondokat fog okozni az abroncsgyártóknak, arról nem is beszélve, hogy az AdBlue készletek is kifogyóban vannak.

Most pedig itt az újabb csapás, ha lehet így nevezni: az ázsiai márványospoloska köpött bele az ausztráliai járműimportban.

A konténerekben, amelyekkel az autókat szállítják, tömegesen találtak poloskákat, így a hatóságok azonnali rovarirtásra kötelezte az importőröket, ami hónapokkal késleltetheti az autószállítmányok érkezését. A problémát csak tetézi, hogy Ausztráliában durván öt éve nincs helyi autógyártás. Egyszerre zártak be a Ford, a GM és a Toyota gyártóüzemei, így a földrész teljes autószükségletét importálva oldják meg.

A poloska pedig azért gond mert rendkívül gyorsan szaporodik és gyorsan is közlekedik, hiszen képes repülni, így komoly mezőgazdasági kártevőnek számít. Sokféle növénnyel táplálkozik: alma, sárgabarack, őszibarack, körte, cseresznye, kukorica, szőlő, bab, paprika, paradicsom, szójabab, hogy csak néhányat említsünk, szóval nem igazán válogatós. Ez rendkívül sokoldalúvá teszi, mivel nem igényel speciális növényt, amellyel táplálkozhat. A tápanyagok kinyeréséhez a poloskák a szúró-szívó szájszervüket használják, amellyel átszúrják a növényi szöveteket és miután rothadást előidéző nyálukat befecskendezték, kiszívják belőlük a tápanyagot tartalmazó nedveket.

Ezen károsítás olyan mértékű lehet, hogy a növény elveszti a számára szükséges tápanyagok jelentős részét és ez a gyümölcs, a mag károsodásához vezet, illetve a szúrt seben keresztül nem kívánt kórokozók juthatnak be a növénybe és ezáltal közvetlen emberi fogyasztásra alkalmatlanná válnak a károsított növények.

Hazánkban az első egyedeket 2013 őszén regisztrálták a kutatók és 2014. tavaszán is még csak 3 ismert előfordulási helye volt, de a 2010-es évek közepére szinte az ország egész területén megjelent, jelentős mennyiségben.