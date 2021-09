A Maybach Motorenbau GmbH 1921 szeptemberében mutatta be legelső sorozatgyártású automobilját, a W3-as típust a Berlini Autószalonon. Most, száz évvel később folyamatosan érkeznek az új, többé-kevésbé egyedi fejlesztésű modellek, de a cég fontosnak találta, hogy két, jelenleg is kapható típusából limitált szériát hozzon forgalomba.

Maybach W3

A Mercedes-Maybach GLS és a Mercedes-Maybach S-osztály esetében ugyanazokat a különleges stíluselemeket alkalmazták. Mindkét modell azonos ezüst/kék kéttónusú fényezést és fehér/szürke bőrkárpitozást kap. Egyedi logó díszíti a hátsó tetőoszlopot, valamint a belső tér megvilágított paneljeit, továbbá speciális feliratozás került a speciális szürke színű, kovácsolt keréktárcsákra.

A csomagnak ezzel nincs vége: Maybach-logós járműponyva, finom bőr irattartó és egy sor további ajándéktárgy – például az itt látható töltőtoll – is kérhető, ahogy gravírozott pezsgőspoharakkal is koccinthatunk a márka századik születésnapjára.

És hogy miért tetszhalott márka a Maybach? Nos, a márkát 1960-ban megvásárolta a Mercedes, ám semmi értelmeset nem kezdett vele. 1997-ben először próbálkoztak a feltámasztásával, de 2013-ban véget vetettek a programnak, és ekkor hivatalosan meg is szűnt a márka. A Maybach 2015 óta gyakorlatilag felszereltségi szintként él tovább, így van is, meg nincs is.