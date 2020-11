Az S-osztály megújulása után nyilvánvaló volt, hogy új zászlóshajóját is Maybachosítja a Mercedes, arra azonban senki nem számított, hogy még a típus nyújtott kivitele sem elég nagy a Maybach számára: további 180 mm-t toldottak be a két tengely közé, így teherautókat idéző 3396 milliméteres tengelytávot kaptak.

Szükség is volt a helyre, hiszen hátul alapfelszerelés az Executive üléscsomag, de felárért First Class ülések is kérhetők. Előbbiek motorosan állítható ülőlapot és háttámlát, még hosszabb távon kihúzható lábtámaszt, valamint a lábszárra is kiterjedő masszázsfunkciót kínálnak.