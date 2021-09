A BMW idén novemberben megkezdi az iX elektromos szabadidőjármű és az i4 középkategóriás villanykupé értékesítését. Értelemszerűen ezek a márka legfontosabb újdonságai, de bizonyos más típusoknál is várhatók változások – hol aprók, hol jelentősek.

A BMW 4 kabrió például új M-modellel bővül: a BMW M 440i Convertible 374 lóerős, soros hathengeres benzinmotorral és 48 voltos mild hibrid technológiával támogatja a dinamikus autózást, az autó 5,2 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. Egy másik M-kabrió is megjelenik a piacon: a 340 lóerős, 700 Nm nyomatékú BMW M440d xDrive Convertible ennél is fürgébben, 5,0 másodperc alatt éri el a 100 km/óra sebességet. Mindkét motorhoz sportos hangolású, nyolcfokozatú Steptronic sebességváltó és M sportdifferenciálmű társul. Ezek opcióként rendelhetők a kabrió harmadik újdonságához, a BMW 430i xDrive Convertible-hez, amely 245 lóerős motorjával 6,3 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásra képes.

A BMW kompakt szabadidőjárműveinél mostantól a legkisebb dízelmotornál is alapfelszerelés a nyolcfokozatú Steptronic sebességváltó. A 150 lóerős BMW X1 xDrive18d és BMW X2 xDrive18d egyaránt 9,4 másodperces gyorsítást regisztrált 0-100 km/óra között. A váltó felárért sportos hangolással is rendelhető, amihez kormányra szerelt váltófülek is társulnak.

Nem műszaki jellegű változás, ám ettől még sokak számára fontos, hogy új árnyalatok jelennek meg ősszel a BMW több modellcsaládjában. A BMW 1, a BMW X2 és a BMW X3 újdonsága a Skyscraper Grey metálfény; a BMW 1 és a BMW 2 Gran Coupé a Frozen Pure Grey metálfénnyel bővít, míg a BMW X3 és BMW X4 vásárlók akár Aventurine Red metálfényezéssel is megrendelhetik autójukat.

Általános érvényű változás, hogy kibővítik a My BMW okostelefonos alkalmazás funkcionalitását: mostantól például elmenthető a Remote 3D View (azaz a jármű környezetét megjelenítő kamerarendszer) képe a telefonra, illetve megjeleníthető az alkalmazásban a klímaberendezés és a szellőzés pillanatnyi státusza. Nagyon fontos újdonság, hogy az alkalmazás mostantól az abroncsokra vonatkozó információkkal is szolgál, kerekenként megjelenítve nem csak a légnyomást, de a futófelület kopását, illetve az abroncs esetleges sérülését is. A rendszer a nyomásból, az abroncs hőmérsékletéből, valamint a forgási sebességből számolja ki az abroncsok várható élettartamát.

A most debütáló, vadonatúj BMW iX és BMW i4 modelleken túlmenően más elektromos BMW-k is megújulnak. A BMW iX3 például megkapja ezeknek az új modelleknek az intelligens akkumulátorfűtés-vezérlési rendszerét, amely a navigációs rendszer adatai alapján megfelelő időben elkezdi a gyorstöltéshez ideális hőmérsékletre melegíteni (vagy hűteni) az akkumulátort, hogy mire odaérünk a töltőpontra, minél gyorsabban és hatékonyabban tölthessük az autónkat.