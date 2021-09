A legfrissebb KSH-statisztikák szerint egy átlagos tanfolyam ára augusztusban 235 050 forintba került, míg tavaly augusztusban 212 500 forintba. Négy éve még 166 200 forint volt a tanfolyam ára.

Ez elsősorban a rendkívül gyors ütemben növekvő üzemanyagárak következménye, de az is felfelé hajtotta az árakat, hogy nagyon nagy a kereslet a vezetési órákra, amelyek átlagos ára 5-10 ezer forint között mozog – írta a Világgazdaság. A koronavírus-járvány is éreztette hatását az autósiskolákban, a lezárások bevételkiesést okoztak ezeknél a vállalkozásoknál is.

A Magyar Autósiskolák Szövetsége szerint tovább fog emelkedni az ár, mert a pénzromlás mindenkit érint, ráadásul az iskolák az újabb és újabb terheket kénytelenek továbbhárítani. A szolgáltatás iránt ugyanakkor nem csökkent az érdeklődés.

Jelenleg kicsivel több mint négyezren oktatják a gépjárművezetést Magyarországon. Utánpótlás is lenne, de a rendszer olyan bonyolult, a szabályok pedig annyira szigorúak, hogy nehézkes a képzés. A “katás” változások miatt sok iskola feldarabolódott, sok idős oktató pedig a digitalizált folyamatos jelentési kötelezettség miatt elhagyja a szakmát.