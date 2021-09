A Groupama Biztosító megbízásából készített országos kutatás is alátámasztja, hogy a kerékpározás egyre népszerűbb hazánkban. A kerékpárt használók ráadásul a kellemetlen időjárási körülmények között sem mondanak le erről a közlekedési eszközről: 42% esős időben, 56% hideg időben, 60% erős szélben is útra kel. Ennek megfelelően nyáron és ősszel is közel azonos számban pattannak a nyeregbe, a nyári 86%-hoz képest őszre mindössze 5 százalékpontos lemorzsolódás vetít előre a kutatás. Az autósoknak ezért nagyon odafigyelve kell közlekedniük ezekben a hónapokban, hiszen romlanak látási viszonyok és csúszósabbá válnak az utak.

A kutatás során megkérdezték a bringásokat arról is, mit tartanak a legnagyobb problémának az utakon? Legnagyobb veszélyforrásként azt a szituációt említették, amikor autós társaik nem tartanak megfelelő oldaltávolságot a kerékpáros mellett előzés közben. Az autósok ugyanakkor a kivilágítatlan kerékpárosoktól tartanak leginkább.

A kerékpárosok félelme nem alaptalan, a tavaszi és a nyári hónapokban fordulnak elő a leggyakrabban a kerékpáros balesetek. A balesetek több mint negyede 16 és 20 óra között történik. Más megközelítésből a kerékpáros halálos balesetek 26 százaléka rossz fényviszonyok között esik meg, jellemzően a szürkületi, sötétedési időszakban. Kerékpárral közlekedve különösen fontos a láthatóság, éppen ezért ajánlott a színes, feltűnő ruházat viselése, valamint a kerékpár megfelelő kivilágítása.

A Groupama Biztosító a “Tarts 1,5 méter oldaltávolságot!” kampányhoz csatlakozva olyan vezetéstechnikai tréningeket tesz most ingyenesen elérhetővé, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az autósok és bringások biztonságosabban közlekedhessenek. A Hungaroring területén lévő Groupama Tanpályán megvalósuló kurzusokon a sofőrök a hagyományos vezetéstechnikai feladatok mellett azt is gyakorolják majd, hogy hogyan vigyázhatnak jobban a kerékpárosokra az utakon.

Szeptemberben és októberben összesen 300 fő vehet részt az ingyenes „1,5 méter” tréningeken. Az érdeklődők ezen a weboldalon regisztrálhatnak.