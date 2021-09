Idehaza is óriási érdeklődés övezte a Ford Mustang Mach-E érkezését, amiről korábban azt írtuk, „Mustangként sok sebből vérzik, de elektromos crossoverként ígéretes”. Ennek ellenére valószínű, hogy hamarosan az Egyesült Királyság rendőrségi állományában fogják bevetni.

Nem a Mustang Mach-E lenne az első villanyautó az egyenruhásoknál. Egyelőre koncepcióként mutatta be a Ford, de úgy tűnik, a rendőrök körében népszerűnek bizonyult az első tesztekre alapozva, így hamarosan zöld utat kaphat és élesben is akcióba lendülhet. A képeken látható rendőrségi koncepció alapját az összkerékhajtású Standard Range adja, de ha pozitív kimenetellel zárulnak az egyeztetések, nagyobb felszereltségű modellt bocsát a rendőrség rendelkezésre a Ford, ami hátsó- és összkerékhajtással is elérhetővé válik.

A képre kattintva galéria nyílik!

Az elektromos crossover ezen változatát a Safeguard SVP csapata álmodta meg, személyre szabott rögzítőelemekkel és konzolokkal és alacsony fogyasztású LED-lámpákkal. Mindezt továbbgondolva a Ford arra is ígéretet tett, hogy jobb, hosszabb hatótávú akkumulátort fejleszt a rendőrségnek.

Egymotoros, hátsókerék-hajtású és kétmotoros, 4×4-es modellként is kapható a Mach-E. Előbbi teljesítménye 269-294 lóerő (az akkucsomag méretének függvényében), utóbbié 351 lóerő, de már az ennél jóval izmosabb, 480 lóerős GT-változat is bemutatkozott. Minden esetben 400-610 kilométer között mozog a hatótávolsága – és egyáltalán nem ördögtől való a gondolat, hogy ennél valóban többre lesz szükség a rosszfiúk kézre kerítéséhez.

