Szeptember elsejétől drasztikus mértékben megemelkedtek a gyorshajtások bírságai Ausztriában – írja a hazai baleset-megelőzési portál.

Aki 30 km/órával túllépi a sebességhatárt, annak az eddigi 70 helyett minimálisan 150 eurót kell fizetnie (52 ezer forint). A pénzbírság mértéke a gyorshajtás mértékétől függően növekszik, felső határa a korábbi 2180 euróról több mint kétszeresére, 5000 euróra emelkedett (utóbbira általában a megengedett sebességet jelentősen túllépők, illetve a „visszaeső” száguldozók számíthatnak). Ez forintban mérve több min 1,7 millió.

Emellett egyéb szabályok is módosultak: hosszabb ideig vonják vissza a vezetői engedélyét annak, aki figyelmen kívül hagyja a sebességhatárokat. Például aki a megengedett sebességet lakott területen belül több mint 40 km/h-val, illetve lakott területen kívül több mint 50 km/h-val lépi túl, a vezetői engedély visszavonásának minimális időtartama megduplázódik, két hétről négy hétre.

A jogalkotók az illegális autóversenyek résztvevőinek is hadat üzentek. Aki ilyen versenyen vesz részt, számítania kell arra, hogy vezetői engedélyét legalább hat hónapra visszavonják. Új elem a szabályozásban, hogy különösen veszélyes helyzetekben (extrém gyorshajtások, visszaeső elkövetők és illegális autóversenyzés esetében) még az autót is elkobozhatják, függetlenül attól, hogy a jármű kinek a tulajdonát képezi. Az intézkedés hatálya a külföldiekre is kiterjed.