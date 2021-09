A közeljövőben pusztán akaratunkkal vezethetjük autónkat, áthidalva a test és a kezelőszervek közvetítő szerepét, ezzel kényelmesebbé és biztonságosabbá téve a közlekedést, amint a jármű késlekedés nélkül reagál gondolatainkra. Nos, ez az ígéret egyáltalán nem hangzott el a Mercedes Vision AVTR világpremierjén, hiszen szó sincs erről: a BCI (brain-computer interface, azaz az agy és a számítógép közötti, közvetlen információcsere) tudomány ma még gyermekcipőben jár, és bár orvosi rehabilitációs területeken már sikerrel kísérleteznek vele, messze, nagyon messze van még az az idő, amikor komplex utasításokat adhatunk egy számítógépnek agyhullámainkon keresztül.

A Mercedes Vision AVTR nem is erről szól, felvetései mindenesetre izgalmasak. Az autó futurisztikus megjelenésén ne ütközzünk meg: a csupaüveg, odúnyílásra emlékeztető ajtók, a gömbbé fújt kerekek csupán körítés egy statikus installációhoz. A Vision AVTR ugyanis nem több, de nem is kevesebb egy kezelőfelület-demonstrációnál. A kormány, meg a pedálok nem azért hiányoznak belőle, mert azok nélkül is képes közlekedni: hiszen egyáltalán nem tud haladni, motorja sincs szegénynek.

Amit viszont tud, az egy kísérleti BCI kezelőfelület, amely érintés és hangfelismerés nélkül alkalmas egyes egyszerű funkciók vezérlésére.

Ehhez a „vezetőnek” fel kell vennie egy sisakot, azaz egy elektródákkal telitűzdelt szerkezetet, amely egyfelől az autóhoz kapcsolódik, másfelől méri az agyi tevékenységeket. Egy percnyi kalibrálás után használatra kész: a szerkezet felismeri, hogy a felhasználó melyik fénypontra összpontosít (nem elég rápillantani, koncentrálni kell), és aktiválja az adott fényponthoz rendelt funkciót.

A demonstrációs szerkezet nevét egyébként az Avatar című film ihlette, ahol az emberek hasonló szerkezetek segítségével bújtak bele biorobotok (avatárok) bőrébe.

A Vision AVTR-t eredetileg 2020 januárjában, a CES szórakoztató elektronikai szakkiállításon mutatta be a Mercedes; akkoriban azonban a világ már inkább a Covid járvánnyal volt elfoglalva, így most ismét bedobta a köztudatba a szerkezetet a gyár.

Noha az AVTR nem járóképes, egyes szerkezeti elemei átültethetők volnának sorozatgyártású járművekbe. Ilyenek a gyorsan növekvő nádból gyártható, fenntartható burkolatok, az újrahasznosított anyagokból gyártott szintetikus bőr, vagy a biológiailag lebomló (komposztálható) akkumulátor. Szintén érdekes a karosszériára szerelt, bionikus csappantyúk koncepciója: ezek, akárcsak egy élőlény faroktollai, tüskéi vagy más, jelzésre szolgáló testrésze, képesek üzeneteket közvetíteni a külvilág felé, míg a kormánykereket egy, a középkonzolra szerelt, félig érintésérzékeny, félig virtuális kezelőfelület helyettesíti, amely egyébként szívverése alapján azonosítja vezetőjét.