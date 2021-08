A Hadik András–Kertész Krisztián kettős lett a második, akik így továbbra is vezetik a bajnokságot, míg legnagyobb riválisuk, az idei év meglepetéspárosa, a Csomós Miklós–Nagy Attila kettős egy defekt után mentett hatalmasat. Az is eldőlt, hogy a szezonzáró előtt már csak négy párosnak van matematikai esélye a bajnoki cím megszerzésére.

Pár nap alatt kétszer is változott a Rally1-es bajnokság sorrendje. A Vértes-rali előtt vált véglegessé ugyanis, hogy a szezonnyitó futamról kizárták a Turán Frigyes–Bagaméri László párost, így az ott megszerzett pontjaikat törölték. A bajnokság ettől még szorosabbá vált, hiszen Hadik és Csomós holtversenyben 130 ponttal állt az élen, így az igazán nagy harc kettejük között volt várható.

Mindössze két gyorsasági szakaszt kellett várni az első drámai fordulatokra a Mór környékén, a klasszikus oroszlányi pályákon megrendezett versenyen. Az első szakaszt Turán nyerte, ám a másodikon közel egy percet veszített a Volkswagen Polo R5 hajtáshibája miatt, ami később végzetessé is vált. Így a tavalyi bajnoki címért sokáig pereskedő páros a matematikai esélyt is elvesztette az idei bajnoki címre. Ez a gyorsasági tizedelte meg legjobban a mezőnyt, sokan jöttek ki defekttel, köztük a Csomós–Nagy kettős is, akik kereken egy percet veszítettek, és visszaestek a tizedik helyre.

Világbajnoki elfoglaltsága miatt két magyar versenyt is kihagyott a norvég Mads Ostberg-Torstein Eriksen páros, akiknek ráadásul az idei első két szereplésükkor nem is igazán jött ki a lépés. A Mecsek-ralit ugyan megnyerték, de így is jelentős, 41 pontos hátrányban voltak a bajnokságban, így nekik szinte csak a győzelem számított.

Ennek megfelelően is versenyeztek, és a 11 szakaszból 9-et megnyerve, 48,5 másodperc előnnyel győztek. A 30 pont mellé pedig bezsebelték az első és a második napi értékelésért, valamint az erőgyorsaságiért járó plusz öt-öt pontokat is, így a bajnokság harmadik helyére ugrottak előre.

A veszprémi esése után kiegyensúlyozottan versenyzett a Hadik András–Kertész Krisztián duó, akik a második helyre hozták a Ford Fiesta R5-öt, így megtartották a vezetést a bajnokságban. A defekt után nagyon igyekezett a Csomós Miklós–Nagy Attila páros a Skoda Fabia R5-tel, hiszen minden egyes pont számított nekik. A tizedikről a hatodik helyre küzdötték fel magukat, de úgy tűnt, hogy ennél előrébb nem tudnak kerülni. Az utolsó gyorsasági szakaszon azonban defektet kapott az Osváth Péter–Papp Tamás kettős, amivel pont annyit veszített, hogy Csomósék előre tudtak lépni egy helyet, és az ötödiken zárták a versenyt.

A defekt miatt az első napi bónuszpontokra esélyük sem volt, de másnap Ostberg mögött másodikok lettek, mint ahogyan az erőgyorsaságin is, így mindkétszer egy-egy bónuszpontot raboltak Hadiktól, és a tortúra ellenére kilenc pont hátránnyal a bajnokság második helyén várhatják a folytatást.

Az előző versenyt kihagyta a Velenczei Ádám–Bacigál Igor kettős, ám most egy harmadik hellyel tértek vissza a Skoda Fabia R5 evóval. Mindössze 2,2 másodperc hátránnyal szorult mögöttük a negyedik helyre a Klausz Kristóf–Csányi Botond kettős egy hasonló Fabia evóval. Azonban ez is elegendő volt a számukra, hogy megőrizzék matematikai esélyüket a bajnoki címre. Klausz még egy komoly fegyvertényt hajtott végre, Turán mellett ő volt az egyetlen, aki gyorsasági szakaszt tudott nyerni Ostberg előtt.

A Nyíregyháza-rali előtt tehát Hadik vezet 164 ponttal, a 155 pontos Csomós előtt. Ostberg 134 és Klausz 131 ponttal még matematikai eséllyel rendelkezik, ám ehhez már a két éllovas hibája szükségeltetne.

Hatalmasat autózott a kétkerék-hajtású mezőnyben Szauer Gergő és Kerék István a Peugeot 208 Rally4-gyel. Ők az első két versenyen nem tudtak rajthoz állni, ennek ellenére három futam alatt a kétkerék-hajtású és az RC4-es kategóriában is az élre álltak. A Vértes-ralin pedig a 11 szakaszból 9-et megnyerve, hatalmas fölénnyel szerezték meg idei harmadik győzelmüket, amivel megerősítették a vezető pozíciójukat mind a két bajnokságban. Ráadásul abszolút értékelésben is több négykerék-hajtású autót megelőzve nyolcadikok lettek.

A Német–Szőke kettős lett a második, hasonló autóval, akik a bajnokságban is a második helyet foglalják el. A Peugeot Kupát azonban vezetik. Ennek a sorozatnak eddig négy versenye volt, amiből Szauer kettőt kihagyott, a másik kettőt ugyan megnyerte, de Német kiegyensúlyozott teljesítménnyel ezt a bajnokságot vezeti. Mind a három bajnokságban a szezonzáró Nyíregyháza-rali dönt.

A nem FIA-homológ autók számára kiírt Országos Rally Challenge-ben a közönségkedvenc Hevesi–Bottyán páros győzött Mitsubishivel. Idén először szerzett pontot a Maricsek–Paizs kettős az R4-es Lancerrel, akik mindössze 17,6 másodperccel maradtak le Hevesi mögött, és vihették haza a második helyért járó kupát.

Hatalmas presztízscsata folyt a historic értékelésben. A mezőny egyik legnépszerűbb tagja, a Lada VFTS-sel versenyző Zsírpapa (Zsiros Imre) már szinte történelmi távlatok óta fenyegeti a magyar historic versenyzés legsikeresebb pilótáját, Wirtmann Ferencet azzal, hogy “el leszel verve”. Ezt Wirtmann minden gyorsasági előtt megkapja, és talán már nem is tudna versenyezni legjobb barátja fenyegetése nélkül.

Zsírpapa ezúttal komolyan gondolta, és Mészáros Sándor navigálásával egészen a historic abszolút második helyéig repítette a VFTS-t. Az elsőt természetesen a Wirtmann–Kerekes páros szerezte meg a Ford Escort Mk II-essel, akik ezzel az abszolút értékelésben behozhatatlan előnyre tettek szert a bajnokságban.

Május óta először láthattuk versenyezni a Rally2 mezőnyét, akik egységesen bojkottálták a Salgó-ralit, a Komló-ralit pedig későbbi időpontra halasztották, így nekik a Vértes-rali volt az idei harmadik futamuk. A győzelmet a bajnokságot vezető ifj. Fogarasi–Toloczkó kettős szerezte meg Honda Civickel, a Vitek–Holecz kettős Peugeot 208-asa előtt.

A Mercarius Országos Rallybajnokság két hónap múlva, október 22–24. között folytatódik a Nyíregyháza-ralival, amely egyben az Európa-bajnokság utolsó előtti futama is lesz, így egész biztosan éles versenyt láthatunk majd a magyar bajnokság és az Eb éllovasai között.

A Mercarius Országos Rallybajnokság állása hat futam után:

1. Hadik–Kertész 164 pont

2. Csomós–Nagy 155

3. Ostberg–Eriksen 134

4. Klausz–Csányi 131

5. Osváth–Papp 93

6. Kopecky–Hlousek 66

7. Bodolai–Deák 65

8. Velenczei–Bacigal 64

9. Turán–Bagaméri 55

10. Ollé–Ollé 45