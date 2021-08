Egy bizonyos szint felett már messze nem az igény határozza meg azt, hogy a vásárlónak mire nyílik ki a pénztárcája. Gondolta volna bárki, hogy a Bugatti vevőkörének majd pont egy közúton nem használható pályaversenyautóra fog fájni a foga? Ezt még a Bugattinál sem gondolták komolyan, de eljátszottak a gondolattal. A vége most az, hogy gyártani fogják.

A Bolide tanulmányautót 2020 októberében mutatták be a közönségnek és persze a Bugatti potenciális vásárló közönségének. A Chironból kiindulva erősen átépített karosszériával egy brutális versenyautót toltak a közönség elé 1850 lóerős teljesítménnyel, 1240 kilogrammos önsúllyal és bátran megszórva aerodinamikai elemekkel.

Már korábban is szárnyra keltek pletykák, miszerint a Bolide nem csak egy darabban fog létezni, amit most a Bugatti elnöke, Stephan Winkelmann meg is erősített. Az októberi bemutató után a potenciális vásárlók pénztárcája hamar kitárult, ami a Bugattit is újratervezésre kényszerítette, hiszen ha van igény, akkor miért is ne gyártanák le?

Ezért a Bolide versenyautóból elkészítenek 40 darabot, amivel a Chiron alapjain ez lesz a következő kis szériás Bugatti, de még a Divonál is extrémebb változtatásokkal. Alacsonyabb és szélesebb karosszériával, a tanulmányautóhoz képest kisség visszafogottabb aerodinamikai elemekkel, de így is könnyen felismerhetően versenyautós megoldásokkal készülnek el a “széria” Bugatti Bolide-ok.

Változtatni kellett a koncepción is egy kicsit, a 8,0 literes W16-os motor erejét 1850-ről 1600 lóerőre és 1600 Nm nyomatékra csökkentették, erre főleg a 110 helyett 98-100-as oktánszámú benzinnel való üzemeltetés az indok. Magasabb fordulatszámot képes elérni a Bolide motorja, mint a Chironé, éppen a versenypályás használat miatt, és más a szívó- és kipufogórendszere is, de ennél pontosabb részleteket nem árultak el az újdonságról.

Tökéletesen megfelel az FIA szabályzatának, vagyis minden biztonsági felszerelést is megkap. Versenyüléseihez hatpontos biztonsági övek szorítják a sofőrt és HANS is becsatolható, van fedélzeti tűzoltó rendszere és az üzemanyagot is nagy nyomással lehet bele tankolni. Súlya csupán 1450 kilogramm, ami még így is több mint 200 kilóval több, mint a tanulmányautóé, de az 1600 lóerős teljesítménynél így még mindig 0,9 kilogramm jut egyetlen lóerőre, ami döbbenetesen jó arány.

Mivel a Bolide csak versenypályán lesz használható a Bugattit természetesen különleges, zártkörű és exkluzív rendezvényekkel, pályanapokkal és oktatásokkal készül az ügyfeleknek, hogy biztos körülmények között tapasztalhassák meg az autó képességeit. 2024-re készülhet el az első ügyfélautó, amiért 4 millió eurót, vagyis nagyjából 1,4 milliárd forintot fizetett a megrendelő.