Manapság már széles körben elterjedt az Android Auto, sőt már hivatalosan elérhető Magyarországon is, ellenben a Google Android Automotive nevű autós infotainment rendszere még viszonylag újnak számít. Pedig jól ismert alkalmazásokat is magába foglal, mint például a Mapset, de a Google Playhez és a Google Assistanthez is hozzáférést biztosít.

Annyi a hátránya, hogy egyelőre csak a Polestar 2-nél és számos Volvo-modell esetében érhető el, ám a Google más autógyártókkal együttműködve már dolgozik azon, hogy ez változzon.

Az érzékeny adatokat nem tárolja el az autó, hanem a telefon kezelőfelületét vetíti ki a kijelzőre, de biztonsági szempontból van mit még csiszolni rajta. Kényelmesnek igen, biztonságosnak azonban már annál kevésbé mondható, hogy meglévő Google-fiók használatával lehet létrehozni profilokat az autón belül, mivel egy esetleges autólopás terén rossz kezekbe kerülhetnek féltett személyes adataink.

Mint az a 9to5Google cikkéből kiderül, szerencsére már a Google is tisztában van a problémával, és dolgoznak a megoldáson a techóriásnál. Távolról zárolhatóak a profilok, vagy törölhetőek az adatok az ellopott járműről a Find My Device készülékkereső szolgáltatásnak köszönhetően, éppúgy, mintha a telefonunkat lopták volna el.

Ennek azonban feltétele, hogy az autóhoz be legyen állítva egy profil, viszont ha ez megvan, az sem jelent akadályt, ha az eltulajdonított jármű offline állapotban van, a következő motorindításnál ugyanis rögtön megtörténik a zárolás. A funkció egyelőre csak teszt üzemmódban érhető el, de remélhetőleg már nem tart sokáig, mire élesítik, és akár tovább is lehetne gondolni az alkalmazást, például az ellopott, elveszett autó lokalizálásával.