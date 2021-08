Túlzás lenne azt állítani, hogy Lego kockákból bármit meg lehet építeni? Egyáltalán nem. A dán játékgyártó klasszikus kockáiból szinte bármi összeállítható és tényleg csak a fantázia szab határt. Ha például vezethető életnagyságú autót szeretnénk, az is összehozható.

Mint azt korábban meg is írtuk, idén is egy komplett szériával készült a Lego a SpeedChampions sorozat rajongóinak. Ezek között szerepelt az új Toyota GR Supra is méghozzá sárga színben és a Gazoo Racing számára a játék méretű kisautó nem volt elég együttműködés, grandiózusabb terveik voltak.

A Legoval együttműködve megépítették az autó életnagyságű mását Lego kockák felhasználásával – és néhány valódi, az eredeti autóból származó elemmel. Láttunk már hasonlót és a Toyota is megjelent már ilyen 1:1-es Lego modellek között, de a Camry még nem tudta azt, amit ez a Supra igen.

Ez az életnagyságú modell ugyanis vezethető, működik, persze ahhoz egy kis segítség kellett, hogy valóban meg tudjon mozdulni. Korábban a Chiront Technic motorokkal mozgatták, a Supra viszont egy hagyományosabb villanymotort kapott a mozgatáshoz. Mélyebb szerkezeti infókat nem árultak el róla, de annyi biztos, hogy a sofőr beleülhet és a modell önerőből képes mozogni.

Az eredeti autóból származó sofőrülést és kormányt használták fel, valamint a felnik és a gumik is arról érkeztek, minden mást Lego kockákból építettek fel. Emblémákat és feliratokat is kapott az igazi autóról, a karosszériát pedig összesen 480 000 klasszikus Lego kocka alkotja. Annyira részletgazdagra sikerült, hogy még az eredetin is csúnyán éktelenkedő parkolóradarokat is megépítették az első lökhárítón.

Fényszórói világítanak, nappali menetfényei működnek és ezeket is átlátszó kockákból rakták össze. Utasülése szintén Legoból készült, viszont műszeregységét is az igazi autótól örökölte, de a középkonzol és a teljes műszerfal is kockákból épült. A modell 35. évfordulója alkalmából kérte fel a Toyota a Lego építőit, hogy készítsék el az ötödik generációs Suprát. Mivel az első két generáció még Celica Supra néven létezett, a Toyota is csak a harmadik, A70-es szériától számolja a modell önálló létezését.