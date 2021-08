Várható volt, hogy brutálisan magas összeget fognak fizetni ezért a McLaren F1-ért, de a végeredmény mégis sokkoló. Másfélszer annyit ért valakinek ez a tökéletes állapotban megtartott példány, mint arra előzetesen számítani lehetett. Túlszárnyalta az eddigi legdrágábban eladott példányt is, ami a legritkább Le Mans specifikációjú autó és 6 milliárdot fizettek érte 2019-ben.

Ennek az autónak a pedigréje azonban másban keresendő. A 25. legyártott darabként egyenesen egy japán gyűjtő kezébe és gyűjteményébe került. Nála kevesebb mint 390 kilométer került bele, tökéletes állapotban tartották 26 éven keresztül, így most egy valódi időkapszulaként talált új gazdára. Az összeg, amit fizetett érte 20, 465 millió dollár, vagyis jelenlegi árfolyamon éppen 6,2 milliárd forint.

Különleges darab több szempontból is. Fényezésében teljesen egyedi, a Creighton Brown árnyalat nem került másik F1-esre. Utasterét világos és sötét barna bőrrel húzták be és ehhez passzoló táska csomag is készült hozzá, melyek egyikét sem használták soha.

Ezzel az időkapszula kifejezés tökéletesen illik erre az autóra, pláne úgy, hogy az eredetileg aranyozott szerszámkészlet is jár hozzá minőségi bőr táskában, valamint a teljes FACOM szerszámos kocsi és az egyedi sorozatszámú Tag Heuer karóra is, amit szintén sosem hordtak.

A McLaren F1-ből csak 106 példány készült el 1992-1998 között és csak 64 darab lett ezekből közúton is használható. V12-es BMW fejlesztésű szívó motorjával, kézi váltójával és különleges háromüléses elrendezésével alapvetően is kiemelkedő helye van az autóipar történelmében, de ott van még az arannyal bevont motortér is a jobb hőmenedzsment érdekében, így a McLaren F1 joggal szerepel még ma is a top 10-es szupersportautók listájának élén.