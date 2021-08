Az elmúlt hetekben számos bejelentés és feljelentés érkezett a Paksi Rendőrkapitányságra, hogy a városban, az utcán parkoló autók kerekeinek csavarjait ismeretlen személy vagy személyek meglazítják – jelenti a Police.hu. A bejelentéseket követően közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetésének gyanújával indítottak büntetőeljárásokat.

Az egyik ilyen esetet követően 2021. augusztus 5-én egy személygépkocsi kereke ki is esett, mely kis híján tragédiával végződött. Ekkor – a rendőrség által közölt kép alapján – egy Škoda bal első kereke szabadult el.

Egy jármű kerekeihez tartozó csavarok kilazítása nem játék, még csak nem is jó hecc, hanem bűncselekmény. A menet közben elszabaduló autó kereke balesetet okozhat, de akár tragédiához is vezethet – figyelmeztetnek a hatóságok, akárcsak a paksiakat és környékbelieket arra, hogy indulás előtt nézzék át autójuk környezetét, valamint még a dísztárcsával ellátott kerekeket is, hogy a csavarok nincsenek-e kilazítva.