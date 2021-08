A Mulsanne Grand Limousine soha nem szerepelt a Bentley palettáján: kizárólag egyedi megrendelésre gyártották a hatalmas autókat, amelyek első és hátsó tengelye nem a szokásos 3266 mm-re, hanem annál pontosan egy méterrel nagyobb távolságra volt egymástól. Volt, hiszen a Mulsanne gyártásból való kivonásával a Grand Limousine lehetősége is megszűnt. Most mégis beszerezhetsz magadnak egy nullkilométeres, soha forgalomba nem helyezett limuzint – sőt, akár ötöt is.

Az Egyesült Arab Emírségekbe hat évvel ezelőtt leszállított autókat a Bentley helyi képviselete bocsátja most áruba, és a világ bármely pontjára hajlandóak azt elszállítani – feltéve persze, hogy a vevő megfizeti annak költségét.

Az autók nem csak hosszabbak, de magasabbak is. A hátsó utasrészben 79 mm-rel nagyobb fejtér várja az utasokat, akik egymással szemben foglalhatnak helyet. Szórakoztatásukról iPad dokkoló állomások, kézi gyártású tokba foglalt világóra és hőmérő, valamint palackhűtő és kristálypohár-tárló gondoskodik.

A hatalmas autóhoz egyedi fűtő-, szellőző- és klímaberendezést fejlesztett és gyártott a Bentley Mulliner, a márka egyedi átalakításokért felelős részlete. A klímaberendezés ötzónás: mind a négy hátul utazó személy egyedileg szabályozhatja a hőmérsékletet és a befúvást. Az első üléseket gombnyomásra homályossá váló „intelligens üvegfal” választja el a hátsóktól; a Bentley ezeknél az autóknál alkalmazta első ízben ezt a technológiát.

A különleges részletekhez átlagos hajtáslánc társul, már amennyire a Mulsanne 512 lóerős, 1020 Nm nyomatékú, 6,75 literes V8-as turbómotorja átlagosnak mondható. A keréktárcsák viszont megint csak egyediek, a 21 colos felnik felületkezelése a fényezés színével harmonizál.