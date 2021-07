Amellett, hogy interjút készítettünk a kétszeres Forma-1-es világbajnok Fernando Alonsóval, más érdekességet is tartogatott az Alpine gálaestje, amit a Magyar Nagydíj csütörtöki napján tartottak. Bejelentették ugyanis, hogy várhatóan ősszel megnyitja az első magyarországi Alpine Centert a Renault Hungária.

Korábban nem szenteltek komolyabb figyelmet hazánkban az Alpine-nak, a lépésre azután került sor, hogy a sportautó-almárkának globális szinten is nagyobb szerepet szánnak, amit jól mutat, hogy a Renault F1-es csapata is immár az Alpine nevet viseli. A 60 négyzetméteres kiállítóterem a Váci úton nyitja meg kapuit. Az érdeklődők az Alpine A110-es tesztvezetésére is regisztrálhatnak a Budapesti Alpine Centerben.

„A magyarországi szalonnyitás kulcsfontosságú lépés az Alpine európai terjeszkedése szempontjából, hiszen szeretnénk minél szélesebb körben megismertetni azt az egyedülálló sportos életérzést, amely az Alpine versenyzői DNS-én és a Renault Group innovatív fejlesztésein alapszik” – kommentálta a hírt Laurent Rossi, az Alpine ügyvezető igazgatója.

Jelenleg egyetlen modell az A110, illetve annak változatai szerepelnek az Alpine kínálatában, ám a hírek szerint több új típus érkezik majd, köztük egy a Lotuss-zal közösen fejlesztett jármű is.