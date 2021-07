A társaság miatt még január 21-én tettek bejelentést a hatóságnál. A három fiatal a főváros több helyszínén is számos közlekedési kihágást követettel, ezt fel is vették, majd a felvételt feltöltötték a YouTube-ra.

A videót a rendőrség is megvizsgálta, és arra jutottak, hogy 2021. január 3-án a háromfős társaság egyik tagja, M. Mátyás egy “nagy teljesítményű gépkocsival” hajtott végre többször is szabálytalan sávváltásokat, a forgalom elől elzárt területre, illetve az útpadkára hajtott úgy, hogy azon gyalogosok is közlekedtek, valamint többször is driftelve hajtott keresztül a körforgalmakon.

Ezt T. Rafael drónnal rögzítette, de közben erre légtérhasználati engedélye nem volt, és ahhoz eseti légtérkijelölést sem igényelt. Harmadik társuk, J. Ede a forgatás során a kísérőautó nyitott csomagtartóján keresztül hajolt ki kamerázni.

A XIII. Kerületi Rendőrkapitányság M. Mátyással szemben a közúti közlekedés rendjének megzavarása, valamint négyrendbeli közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, T. Rafaellel szemben pilóta nélküli légijárművel végzett jogosulatlan tevékenység szabálysértés elkövetése, valamint J. Edével szemben szintén közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt szabott ki pénzbírságot.