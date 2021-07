Rengeteg változást hoz a villanyautó az autóiparban, az életünkben és egyéb területeken is. Ami talán a legfeltűnőbb már évek óta, hogy a dizájn miként változik az új autókon. Egészen mások a lehetőségek, az igények, és ott van az a részlet is, hogy messziről látszik, ez már elektromos autó, akkor is, ha hagyományos modellből készült. Erre a vonatra nem fog felülni az Audi.

Annyi lehetőséget ad az elektromos autózás a dizájnereknek, hogy sok helyen azt sem tudják, mit kezdjenek vele. Majdhogynem szabad kezet kapnak, mivel nincs nagyon megkötés, amihez ragaszkodni kellene, nincs szükség például hűtőmaszkra, legalábbis funkcióját tekintve, az Audinál viszont úgy gondolják, hogy a funkció lehet a márka identitása is, amiben igazat kell adnunk nekik.

Számos márkánál lefalazzák a maszkot, de az Audi úgy döntött, valamilyen formában biztosan szerepelni fog a singleframe a jövőben is az Audikon, és szeretnék a legtöbb modellen hagyományos rácsozással kitölteni, ezzel is ragaszkodva a hagyományos autós értékekhez. Maga a forma az összes új modelljükön megmarad és nagy valószínűséggel nem lesz kisebb.

Drasztikus terveket vázoltak a közeljövőt illetően. Az Audi teljesen elektromos autó gyártóvá szeretne fejlődni, aminek az első lépése az lesz, hogy olyan új modellt már nem fognak bemutatni 2026-tól, belső égésű motor van. Vagyis alig 5 évre vagyunk attól, hogy az Audi elkezdjen leszámolni a belső égésű motoros modelljeivel, és megkezdje a teljesen tiszta helyi üzemű gyártóvá való válását.