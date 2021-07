Minden évben megrendezik a Ferrari Racing Dayst Amerika leghíresebb versenypályáján, Indianapolisban. Márkaklubok, tulajdonosi találkozók, fesztiválszerű hangulat és több ezer autó gyűlik össze, meg persze a Ferrari is itt mutatja meg az amerikai ügyfeleknek a legújabb modelleket.

Közülük is a legfrissebb az SF90 Stradale, melynek 4,0 literes duplaturbós V8-as motorja mellé elektromos hajtás is került, amivel összesen 1000 lóerő és 800 Nm nyomaték teljesítésére képes. Plug-in hibrid, vagyis konnektorról is tölthető, 7,9 kWh-s akkumulátorával pedig 24 kilométeres elektromos hatótávot biztosít. Indianapolisban viszont nem ez volt a lényeg, hanem a sebesség.

Július 15-én ment föl a pályára az SF90 Stradale Asetto Fiorano, ami egy pályaorientált változat, de még mindig utcai kivitel. A 3925 méter hosszú pályát 1 perc 29,625 másodperc alatt teljesítette, amivel új pályacsúcsot állított fel a sorozatgyártású autók között.

Az Asetto Fiorano változat legfőbb különbsége, hogy több külső borítását is karbonszálas műanyagból készítik, ezzel 30 kilót spórolnak a súlyán. Titán kipufogórendszer, Multimatic lengéscsillapítók, karbonszálas szpojler és Michelin Pilot Sport Cup2 abroncsok is kerülnek rá, a lehető legjobban felkészítve az utcai sportkocsit a versenypályás köridővadászatra.

Az SF90 Stradale 2,5 másodperc alatt képes 100-ra gyorsulni, a csúcssebessége 340 km/h. Indianapolisban erre nem volt elég hely, de 280,9 km/h-t így is elért a célegyenesben, ami egy utcai autótól ekkora távon szédítő teljesítmény.