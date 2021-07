Zuhanó keresletet vizionáltunk a világjárvány hatására, ennek ellenére az eladások épp a legdrágább autók szektorában töretlenek, sőt, növekedtek tavalyhoz képest. Számítható volt, hogy az Urus sport SUV majd megdobja az eladásokat, de arra talán még a Lamborghininél sem számítottak, hogy a járványidőszak alatt fog fellendülni iránta a kereslet.

Lezárták 2021 első félévét és több okuk is van az ünneplésre, aminek csak az egyik része, hogy elkészült a 15 000. Lamborghini Urus San’t Agata Bolognesében, egy matt szürke példány. 2796 darab Urus készült 2021 első félévben, ami 35%-kal több 2020 azonos időszakához képest. Ezzel összesen több kelt el belőle, mint a Huracánból (1532 db) és az Aventadorból (524 db).

A három év alatt elkészült 15 000 darabbal az Urus hivatalosan is a legtöbbet eladott Lamborghini már most, ami mindenképpen igazolja az SUV-k iránti óriási keresletet. Nem is ad keveset a vásárlóinak a Lamborghini, 650 lóerős és 850 Nm nyomatékú, amit versenypályán is helytálló futóművel egészítettek ki. A presztízs persze ebben a szegmensben igencsak fontos, azt nagy valószínűséggel mindenki észreveszi, ha egy Urus érkezik a hangja és külseje miatt is.

Hogy mi lesz az Urus jövője? Egyelőre nem beszélnek arról, hogy leváltanák a legfőbb bevételi forrást egy új modellre. Ugyanakkor vélhetően lesz változás a kínálatban, plug-in hibrid hajtásláncról szólnak a pletykák, valamint egy egy erősebb verzióról is, amivel a Nürburgring leggyorsabb SUV-ja címért szállna harcba a Lamborghini a Porsche Cayenne Turbo GT-vel.

Az Urus persze most is tart sebességrekordot, a leggyorsabb SUV jégen, 289 km/h-s tempót futott a befagyott Bajkál tavon. Egy biztos, a fejős tehén miatt a Lamborghininek jelenleg nincs miért aggódnia, az Urus komoly bevételi forrást jelent, csak ne felejtsék el, honnan jöttek.