Még ma is rá kell pillantanunk, hivatalosan hogyan is írja a nevét a gyártó, de ma már a Koenigsegg leginkább fogalomként szerepel a köztudatban. A kis svéd manufaktúra csupán 1994-ben kezdte meg a működését, az alapító, Christian von Koenigsegg pedig saját magáról nevezte el. Ami akkor és még talán a 2000-es évek elején is fellángolásnak tűnt, ma a legmegdöbbentőbb sportautókat adja a világnak.

Legutóbb épp a Jeskót, ami különleges és emellett egészen hagyományos műszaki tartalmával kínál a Bugattinál is erősebb és lényegében mindenkinél gyorsabb sportautót. Bár már ismerjük a modellt, a fejlesztések és a gyártás most jutott csak el oda, hogy a 125 darabban limitált szupersportautó sorozatgyártását megkezdhessék. Így ez a fotókon szereplő narancssárga fényezésű példány viselheti az 1-es számot az egyedi aranyozott plaketten az utastérben.

Miért pont sárga? Hasonló árnyalatban mutatkozott be a márka 3,2 másodperc alatt 100-ra gyorsuló második modellje, a CCR 2004-ben. Így ez egy kis visszatekintés kevesebb mint 20 évvel ezelőttre, arra a modellre, amely lényegében megalapozta a márka jelenét. A Jesko pedig a jövőt is jelenti, mert ezzel megint ők lehetnek a világ leggyorsabb autóját gyártó vállalat.

A Jasko motorterében a korábban használt V8-as motort alkalmazták, mely etanollal képes elérni az 1600 lóerős teljesítményt is, hagyományos 100-as benzinnel kicsit kevesebb mint 1300-at teljesít. Csúcsnyomatéka 1500 Nm, de 1000 Nm már 2700-6170-es percenkénti főtengelyfordulat között is kihasználható, ami minden, csak nem kevés. Váltója kilencfokozatú és összesen hét kuplung és három tengely dolgozik benne, ezzel bármikor bármelyik fokozat azonnal elérhető, a váltási sebesség pedig szédítően gyors.

Érdekes módon a gyártó még mindig prototípusnak nevezi az első, már a sorozatgyártás részeként elkészült Jeskót, minden bizonnyal ezt a darabot nem fogják értékesíteni. A következő példányokkal azonban már az ügyfelek is találkozhatnak, és ha minden összejön, akkor az övék lehet a világ leggyorsabb autója.

Korábban még 490 km/h-s csúcstempóról beszélt Christian von Koenigsegg, de miután az autó egyre közelebb került a végleges formájához, a szimulációk egészen mást mutattak. Ha minden körülmény tökéletes, akkor a Jesko képes az 532 km/h-s csúcssebességre, a hivatalos rekord szerint viszont ezt mindkét irányba meg kell futnia és az átlag lesz a rekordsebesség.

Jelenleg nem a Bugatti és nem is a Koenigsegg a csúcstartó – pedig korábban már voltak -, hanem az SSC Tuatara, mely elsőként lépte át az 500 km/h-s határt, pontosan 502 km/h-t mértek, melyet oda-vissza távon teljesített. A Koenigsegg Jesko rekorddöntési kísérletéről még nem hallottunk, viszont ha megtörténik, és az 530 km/h-s sebesség közelébe kerül, sokáig nehezen fog találni ellenfelet.