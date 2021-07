Elkészült az az autó, aminek nem sok esélyt adtunk volna, most a fotók, amiket közöltek róla, mégis igaziak. Bár meglehetősen mesterkéltnek tűnik, Marc Philipp Gemballa modern Porsche 959-ese elkészült és szédítő. Nagyon vágyunk rá most azonnal, pedig nálunk nagyon kevés akkora sivatag van, ahol elférne.

Fontos tisztázni, hogy Marc Philipp Gemballa annak az Uwe Gemballának a fia, akiről a Gemballa nevet ismerjük és akit 2010-ben meggyilkoltak. Uwe Gemballa vállalatát az akkori üzlettársai még ma is életben tartják és furcsa egybeesés, hogy épp egy olyan terep-Porschét terveznek, mint amit fia most saját vállalata által mutatott be és a lehető legjobb partnert találta meg hozzá Alois Ruf személyében.

Nevet is adott a nem mindennapi projektnek. A Marsien egy off-road sportautó, mely a Párizs-Dakar versenyre épített Porsche 959-et idézi meg. Nehéz kiemelni bármit, ami nagy különlegessége lenne, mert az egész autó az. Alapjait a Porsche 992-es generációja adja, abból is a Turbo S, de az átalakítás végére alig ismerni rá.

Karbonszálas műanyagból építenek hozzá teljesen új karosszériát, futóművét pedig alaposan átépítik. Felhasználják hozzá a Porsche Cayenne csonkállványait és féltengelyeit, de teljesen új geometriát alakítanak ki a duplalengőkaros első és multilink hátsó futóműnél. Van még egy komoly trükkje, gombnyomásra 250 milliméterrel képes magasabbra emelkedni, ha végeztünk a közúti szakasszal, ezt a beállítást kell választanunk a csapatáshoz.

Mivel kézzel készített autóról van szó, lényegében bármi lehetséges, így aki nem használná közúton, annak speciálisan ralira felkészített futóművet is fejlesztettek hozzá fix magassággal és erősebb alkatrészekkel. Hogy mi hajtja? Itt lép színre a Porsche-specialista RUF.

A 992 Turbo S 4,0 literes hathengeres boxermotorját alaposan kezelésbe vették és 750 lóerőre húzták fel. És ez csak az alap állapot, mert kérésre 830 lóerőt és 930 Nm nyomatékot is ki tudnak hozni a blokkból, ami egy könnyített Akrapovic kipufogón keresztül üvölt bele a sivatagba.

Utcai gumikkal és utcai magasságon szédítő 2,6 másodperc alatt éri el a 100 km/h-t és 330 km/h a csúcssebessége. A Michelin fejlesztett hozzá utcai és terepabroncsot is, a felhasználástól függően választhat a kedves vevő, melyiket kéri, vagy esetlen mindkettőt.

Átalakítják a belsőt is, Alcantara és karbonszálas elemek kerülnek bele, amennyi csak lehetséges, de utóbbiból kívül is látszódhat több. Mivel a teljes karosszéria karbonszálas műanyag, nem feltétlenül fényezik le az autót, mivel anélkül is szédítően mutatna a nyers karbon borítás.

Marc Philipp Gemballa cége 175 millió forintot kér az átépítésért, plusz az alapot adó új Turbo S 61 milliós árát is. Ennek fejében egészen könnyen megérthető, miért csak 40 darab fog készülni belőle. Nagyjából pont ennyi potenciális vevője lehet a világon.