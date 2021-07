Szenvedély és temperamentum, ez a kettő sosem hiányzik az olasz autókból, legalábbis többnyire. A Fiat 500 és az abból készült Abarth modellek pedig a lehető legkisebb helyen a lehető legtöbbet tartalmazzák ezekből, nem csoda, hogy szinte minden évben hoz nekünk valami újat a sportrészleg.

Azt gondolnánk, hogy az Abarth 500-asokról már nem lehet több bőrt lehúzni és mindent láttunk már, aztán bedobják, hogy van itt egy Formula 4-ben szereplő versenycsapat, akiknek az autóiban pont ugyanaz az 1,4-es T-Jet motor dolgozik, mint az Abarth 595 és 695 modellekben, ideje ennek utcán is hangot adni.

Szinte szó szerint, hiszen az új Abarth F595 éppen a hangélményről szól, bármennyire is vágyunk most már kicsit többre is. Az 1,4-es négyhengeres turbós benzinmotor ereje 165 lóerő és 230 Nm nyomaték. Váltója ötfokozatú kézi, vagy robotizált lehet, 7,3 és 7,4 másodperc alatt gyorsul 100-ra, kipufogórendszerét viszont most nem az Akrapovic készítette.

Az olasz Record Monza Sovrapposto felelős az új modell kipufogórendszeréért, akik a látványra is adtak. Két-két kipufogóvéget tornyoztak egymásra, aktív szelepekkel is ellátták a rendszert, így bent az utastérben megnyomva a skorpiós menetmód gombot, az F595 felhangosodik és direktebb lesz a gázreakció is.

Vezethetőségéről Koni lengéscsillapítók és állítható keménységű rugók gondoskodnak, a megállásról pedig az Abarth saját fejlesztésű hűtött féktárcsái. 17 colos egyedi felniket és fehér, fekete, vagy háromféle szürke fényezést viselhet. Az F595 nem csak a jelenlegi versenycsapat miatt fontos, idén 50 éve annak, hogy Carlo Abarth megépítette az első együléses versenyautóját, így ez most egy ünnepi modell is.