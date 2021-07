Némileg változik a Mercedes-AMG modellkínálata, a kétüléses GT Roadster helyére egy négyüléses kabrió spotautó érkezik, méghozzá Mercedes-AMG SL néven. Az SL történelmében utoljára az 1989-es modell kínált hátul két plusz ülést, habár használati értékük kevés volt, az új modell már első ránézésre is ígéretes, de nem csak ebből a szempontból.

Egyelőre még nem láthatjuk az autót kívülről – bár kémfotósok többször is lekapták a prototípust -, hivatalosan most első körben csak a belsejét mutatta meg a Mercedes. És lehet, hogy jól is tették, mivel ennek a látványnak kell idő, hogy fel tudjuk fogni. Első ránézésre könnyen megtaláljuk benne az új S-osztályt és a Mercedes családi vonásait, részleteiben azonban egészen más az új SL belseje.

Kijelzők tekintetében a kormány mögötti 12,3 colos digitális panel szolgál műszeregységként, a középkonzolon pedig egy 11,9 colos kijelző a multimédia és a klímakonzol kezelésére. A második generációs MBUX rendszert futtató kijelző pedig most először állítható lesz a dőlésszögét illetően, ha nagyon rásütne a nap, egyszerűen magunk felé tudjuk billenteni, vagy épp visszafektetni a helyére.

Különleges dizájnirányzat szerint készült el az új SL beltere, a Mercedesnél szeretik kitalálni a nem létező stílust, amit például most látunk, az “hyperanalog” névre hallgat, miután az első SL-ből merítettek ihletet a vonalakhoz, de a digitalizáció elhelyezése is az egyik legfontosabb szempontok között szerepelt.

A műszerfalon négy kerek légbeömlőt láthatunk, ami a Mercedes egyedi turbina formájú megoldásának új generációja. Ezek már sokkal inkább hasonlítanak egy repülőgép hajtóművére, galvanizált fémből készülnek, így vélhetően tapintásra a minőségérzete is egészen más élményt fog adni, mint az eddigi modellekben.

Nem csak beltér tekintetében hoz új megoldásokat az SL, az autó vázszerkezetéről korábban külön is publikáltak részleteket. A klasszikus SL-ből ihletet merítve igyekeztek könnyű, de merev vázat alkotni az új SL-hez, melyet modern technológiával, alumíniumból, magnéziumból, nagy szilárdságú acélból és kompozit anyagokból állítottak elő, amivel a csupasz váz mindössze 270 kilós önsúlyú lett.

Merevsége 18%-kal, keresztirányú szilárdsága 50, hosszirányú hajlási hajlama 40%-kal javult az AMG GT Roadsterhez képest. Elérhető lesz hozzá a 4Matic+ összkerékhajtás és a Mercedes legújabb motorcsaládjából kiindulva soros hathengeres motorokra számíthatunk elektromos hajtással kiegészítve, és vélhetően még a 4,0 literes, dupla turbós V8-as is szerepelni fog benne.