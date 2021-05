Még az év vége előtt megérkezik a Mercedes SL új generációja. A több fontos újdonságot is hozó autó minden porcikája vadonatúj fejlesztés lesz, beleértve a vázszerkezetet, amelyről most részletes információkat közölt a gyár.

Az 1952-ben bevezetett Mercedes SL történelmet írt filigrán térhálós csővázával, amely a lehető legjobb torziós szilárdságot minimális tömeggel kombinálta. Ezt az alapelvet újraértelmezve az idén bemutatkozó új generáció vadonatúj vázszerkezetet alkalmaz: alumínium térvázát önhordó szerkezet egészíti ki.

Mercedes-AMG SL

A merevségről és a kis tömegről alumínium, acél, magnézium és különböző (pl. üvegszál-karbon) kompozit anyagok alkalmazásával gondoskodtak a mérnökök. A szerkezet torziós merevsége 18 százalékkal, a hajlási szilárdsága keresztirányban 50, hosszirányban 40 százalékkal javult. A nyers váz, ahogy a képeken látható, 270 kilogrammot nyom, aminek a jelentős része mélyen összpontosul.

Az új vázszerkezetet szó szerint a semmiből, minden korábbi elképzelést és létező megoldást elvetve hozta létre a Mercedes. A fejlesztést megnehezítette, hogy jóval tágasabb belső teret kellett megvalósítani: olyat, amiben az eddigi kettő helyet 2+2 ülés fér el. Emellett az előző generációs modell 2011-es bevezetése óta megjelent menetdinamikai támogató rendszereknek is helyet kellett találni. Nem kevésbé jelentős újdonság, hogy a nyitható keménytetővel felhagyva visszatér a vászontetőhöz a Mercedes SL, aminek nyilván a hosszabb utastérhez van köze.

A három év alatt, jelentős digitális támogatással kifejlesztett autót ugyanúgy Brémában fogják gyártani, mint annak elődmodelljét.

Eddig a gyári információk, ám nem hivatalosan olyan részleteket is lehet tudni, mint hogy nem készül többé V12-es verzió, csak V8-as; hogy jó eséllyel összkerékhajtással is elérhető lesz az SL; illetve hogy készül egy plug-in hibrid verzió is, az SL 73e, amely akár 800 lóerős is lehet. Szó volt még a hátsókerék-kormányzás és a légrugózás bevezetéséről – hamarosan kiderül, hogy mindebből mi igaz.