Már nem csak egy sportmodellje van a Hyundainak, hanem egyből négy, melyek közül a legújabb épp egy elegáns limuzinként kezdte az életét. Elkészült az Elantra csúcsváltozata, amit az N részleg vett kezelésbe. Miután a WTCR-ben is átállt a csapat i30-ról Elantrára, sejthető volt, hogy Michelisz Norbi versenyautója utcán is kapható lesz.

Ez persze csak erős túlzás, hiszen az Elantra N technikailag közel sincs az Elantra WTCR versenyautóhoz, de a rokonság letagadhatatlan és az új sportos szedán sem lesz egy puhány vas közúton, akárcsak az i30 N, az i20 N, vagy az új Kona N.

Kezdve a külsővel, az Elantra formavilága alapvetően is a sportos vonásoknak kedvez, amit a fekete hűtőmaszkkal, mélyre húzott első lökhárítóval, hátsó diffúzorral és két méretes kerek kipufogóvéggel tettek még inkább izgalmassá. Az ismert színeket és részleteket alkalmazták, a gyári kommunikációs szín már az i30 N-nél is a világoskék volt, a toldatokat pedig vörös élfestéssel hangsúlyozták ki.

Morcos ledes lámpáihoz vezető gépteteje alatt a sportrészleg által reszelt 2,0 literes turbós benzinmotor dolgozik az Elantra N-ben 280 lóerővel, N Grin Shift módban pedig pár másodperces túltöltéssel 290 lóerővel és 395 Nm nyomatékkal. Csak az első kerekeket hajtva így is szép teljesítmény az 5,3 másodperces 0-100-as sprintidő, amit hatfokozatú karbonszálas műanyag szinkrongyűrűkkel szerelt kézi váltón, vagy nyolcfokozatú dupla kuplungos automata váltón keresztül képes teljesíteni.

Hogy ne csak egyenesben, de kanyarban is gyors lehessen, elektronikusan vezérelt önzáró differenciálművel szerelik, vagy ahogy a Hyundai hívja az alkatrészt: N Corner Carving Different. Rajtprogram és különböző menetmódok is segíthetik a sofőrt, akárcsak az eddigi automata váltós N modellekben, az Elantra N-ben is szerepel az N Grin Shift, az N Power Shift és az N Track Sense Shift üzemmód.

Olyan súlycsökkentő és hatékonyságnövelő alkatrészt is alkalmaznak, mint a csonkállványokba integrált hajtókarok, amik leginkább a WRC versenyautókban szereplő elemek, ezekkel 1,7 kilogrammot spóroltak meg az első tengelyen. Elektronikusan vezérelt lengéscsillapítás, több ponton erősített futómű és erősebb hátsó stabilizátorrúd is szerepel az N fegyverzetében.

360 milliméteres féktárcsákat találunk elöl hagyományos úszó nyergekkel, de az N részleg saját fejlesztésű fékbetétjeivel, amivel elmondásuk szerint optimális fékerőt, állóképességet tudtak kialakítani az Elantra N számára. Kipufogórendszerével sem fukarkodtak, ugyanolyan hangosra és durrogósra hangolt rendszer került alá, mint az eddigi N modellekben.

Hangulatból viszont többet kínál az eddigieknél, az utastérben hallható hanggenerátor akár a WTCR versenyautóéhoz hasonló orgánumot is képes előadni. Emellett a sofőr saját maga is igazíthat a hangszínen, a mélységén és hangerején, ha egy kicsit másféle hangélményre vágyna.

Frissített multimédiát kapott az N sportrészleg egyedi menüjével, amiben az autó menettulajdonságainak beállításai mellett hasznos adatokat is figyelhet a sofőr, mint a víz- és olajhőfok, nyomatékadatok és turbónyomás értékek, de köridőmérő is akad. Opciós tételként pedig az egyik legfontosabb extra a 10 milliméterrel alacsonyabb üléshelyzetet és jobb tartást biztosító sportülések lesznek.