Sokakat felvillanyozott Tassi Attila estorili győzelme – és vele együtt Michelisz Norbert idei első dobogója –, azonban sejteni lehetett, hogy a túraautó-világkupa aragóniai hétvégéjén már nem lesz ilyen jó dolguk a magyaroknak. Kulcsszerepe volt ebben annak, hogy a BoP, azaz a teljesítmény alapú ballaszt birizgálása mellett a bajnokság saját súlykompenzációs rendszere is érvénybe lépett, melynek győztese egyértelműen az Audi lett, míg a Hyundai egy hajszállal visszaesett, a legnagyobb terheket pedig a Honda vállára helyezték: a Civicek 80 kilogrammal voltak nehezebbek Spanyolországban, mint a hazai pályán szereplő Cuprák.

Ennek ellenére a Zengő Motorsport kvartettje a szabadedzéseken, de még az időmérőkön sem tudott akkorát előrelépni, hiszen Jordi Gené, Rob Huff és Boldizs Bence is kiesett a Q1-ben, a 14-15., illetve a 18. idővel – a negyedik autóval viszont Mikel Azcona elcsípett egy kilencedik helyet, amivel egy első soros indulást vívott ki magának a fordított rajtrácsos versenyre. Eközben a Münnich Motorsport mind a négy Hondával a 16. helytől lefelé végzett, Tassi Attila pedig mért időt sem futott, mivel eltört az üzemanyagpumpája.

Michelisz Norbert pedig legjobb magyarként és hyundai-osként egészen a Q3-ig menetelt – úgy, hogy már a Q1-ben is szerzett egy pontot –, ahol negyedik lett, megelőzve márkatársát, a bajnoki éllovasként érkező Jean-Karl Vernayt. A pole pozícióért folytatott küzdelembe azonban nem volt beleszólása, mely végül 21 ezredmásodpercen dőlt el – ennyivel volt gyorsabb a vk-ba egy év kihagyás után visszatérő Frédéric Vervisch, aki egy ultragyors utolsó szektorral lepipálta a Lynk & Có-s Thed Björköt, míg a 2017-es világbajnokot Vervisch ifjú kollégája, Gilles Magnus követte a harmadik pozícióban.

Michelisz ezek után erős pontszerzési, ha nem dobogós esélyekkel pályázott a vasárnapi versenyeken. A délelőtti első futamot csapattársa, a 10. hellyel együtt a fordított pole-t megszerző Gabriele Tarquini indulhatott az élről, pozícióját megőrizte a lámpák kialvását követően. A folytatásban az olasz le is tudta szakítani magáról a mellőle induló Mikel Azconát, ezzel első szezonbeli győzelmét szerezve, viszont ebben a felállásban is dobogóra állhatott – idén először – a Zengő Motorsport! A dobogóért folytatott csatába ugyan Yann Ehrlacher megpróbált beleszólni, de végül két audis is a regnáló bajnok elé fért.

Tom Coronel lett a harmadik, Nathanaël Berthon a negyedik, ami pedig a mieinket illeti, Michelisz végzett a legelőkelőbb pozícióba, őt a rajtpozíciójának megfelelően hetedikként intették le. A zengősök közül még Jordi Gené szerzett pontot, aki a 14. helyen végzett. Boldizs Bence és Tassi Attila pont nélkül zártak – előbbit utólag ki is zárták az első futamról, utóbbi a 17. pozícióban szelte át a célvonalat.

Kifejezetten jól indult a második verseny Michelisz Norbert, de hiába tartotta sokáig a negyedik helyet, előbb több pozíciót is veszített, miközben a csapatrádión vibrációra panaszkodott, majd az utolsó körben defekt miatt kiállni kényszerült. A verseny Frédéric Vervisch és az Audi rajt-cél, egyben idei első sikerét hozta, mögötte Thed Björk és Gilles Magnus futott be.

Meggyőző felzárkózást mutatott be a zengősök közül a rajtrács végére küldött Rob Huff, valamint a rajtnál lefulladó, ezzel a mezőny végére visszaeső Mikel Azcona is – ennek eredményeként a 2012-es világbajnok kilencedik, a spanyol pedig a tizenkettedik lett. Michelisz újabb elképesztő balszerencséje után Tassi egy pontot mentett a 15. hellyel, Boldizs Bence mögötte ért célba.

A Honda nehézkes hétvégéje után Tassi elveszítette az előkelő második helyet az összetettben, egészen a hatodik helyig csúszott vissza, Michelisz a 14. pozícióból várja a folytatást – hátrányuk 25, illetve 42 egységnyi az éllovas Jean-Karl Vernay-jel szemben. A francia 82 ponttal első a bajnokságban, őt most a Lynk & Co-konvoj üldözi: Ehrlacher 74, Yvan Muller 67, Santiago Urrutia pedig 60 ponttal áll a tabella második, harmadik és negyedik helyén.

A helyszínen osztozott a WTCR-rel az elektromos TCR-sorozat, az ETCR is, mely az Alfa Romeókat futtató Romeo Ferrarisszal összebútorozó M1RA, illetve Nagy Dániel és a Zengő Motorsport révén magyar vonatkozásokban csakugyan nem mondható szegényesnek, így azonban többeknek, például Azconának és Vernaynek is dupla programot kellett teljesítenie a hétvégén.

Azcona az előző hétvégi kasszírozás után ezúttal nem szerepelt jól, a másik Zengő-Cuprával Mattias Ekström viszont igen, így ezúttal a kétszeres DTM-bajnok és ralikrossz-világbajnok vágta zsebre a maximális, 77 pontot, amivel a bajnokságban át is vette a vezetést. Az összesített pontok tekintetében a hyundai-os Augusto Farfus lett a második, az alfás Rodrigo Baptista pedig 63-mal a harmadik. Nagy Dániel a B-csoport döntőjéig jutott, ahol az utolsó körben csúszott vissza a negyedik helyre, így 37 pontot gyűjtött. Jelenleg a nyolcadik helyen áll a pontversenyben a 23 éves versenyző.

A túraautó-világkupa július 31-én és augusztus 1-jén, az olaszországi Adria International Racewayen folytatódik, míg az ETCR következő állomását a dániai Koppenhágában tartják, egy héttel később.