Ezen a hétvégén tartják a Goodwood-i Sebességfesztivált: a program keretében tucatszámra vonultatják fel a múlt klasszikus darabjait vagy éppen a Forma-1-es történelem legsikeresebb technikáit. Néhány gyártó pedig ezúttal is megragadta az alkalmat, hogy újdonságot álljon elő.

Együléses, meglehetősen különcnek mutatkozó rototípussal mutatkozott be a brit McMurtry is: a Speirling kevesebb mint két tonnát nyom, a 300 km/órás sebességet kevesebb mint 9 másodperc alatt éri el. Titkos receptjének fő alkotóeleme a leszorítóerő, de ehhez nem az autó méteretéhez képest szokatlanul nagy szárnyelemek jelentik a kulcsot.

Az első képek alapján olyan, mintha a modell tömörített változatát kaptuk volna meg, és már csak a kicsomagolásra várna:

Főszerepben ugyanis egy óriási ventilátor van a hatalmas szárnyak helyett, ami valósággal az aszfalthoz szippantja az autót. Alacsonyabb légellenállás megnő a hatótávolság is, a gyártó számításai szerint versenytempó mellett 30-60 percet képes teljesíteni. A 60 kWh-s akkumulátor környékén is akad némi turpisság, azt ugyanis a pilótafülke körül helyezték el.

3,1 méter hosszú a McMurtry Speirling, több mint 60 centiméterrel rövidebb még a negyed évszázad után búcsú előtt álló Lotus Elise-nél is. Teljesítménye állítólag egy GT3-as autóéval fog vetekedni, habár ezt konkrét adatokkal még nem igazán támasztották alá.

