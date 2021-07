A frissen bemutatott Toyota Land Cruiser 300 modern technológiákkal aktualizálja az ikonikus előd terepképességeit, egy fontos elemet azonban kihagyott a Toyota, pedig azzal lett volna igazán teljes a szenzáció: nincs hibrid hajtáslánc, legalábbis egyelőre.

A legfrissebb japán hírek szerint viszont mégis lesz, csak nem a Toyota Land Cruiser, hanem az annak alapjaira épülő Lexus LX fogja azt megkapni. A Toyotánál megismert két alapmotor (egy 3,5 literes V6-os ikerturbós benzinmotor 415 lóerővel, és egy 3.3 V6-os turbódízel 309 lóerővel) állítólag LX 600, illetve LX 500d néven kerül majd forgalomba.

Egyelőre ennyit láthattunk a leendő Lexus LX-ből

A nagy szenzáció viszont az, hogy elvileg lesz egy LX 750h, azaz hibrid verzió is. A japán újságírók értesülése szerint ugyanazt a hajtásláncot szerelhetik be az autóba, ami a Lexus LS 500h-ban is dolgozik. A 3.5 V6-os benzinmotor köré épülő, dupla villanymotoros rendszer a luxuslimuzinban 354 lóerős, az óriás terepjáróban azonban vélhetően feljebb húzzák a teljesítményt: ha nem téved a 480 lóerőről és 870 Nm forgatónyomatékról szóló beszámoló, az LX750h nemcsak a Lexus kínálatának, de a teljes globális offroad-piacnak is az egyik legizgalmasabb tagja lehet.

Az új generációs Lexus LX-ről várhatóan szeptemberben rántják le a leplet, és hazai piacán már decemberben megérkezhet a kereskedésekbe az autó, amelyről augusztus második felében várhatók műszaki adatok. Ebből arra következtetünk, hogy Európa már akár 2022 első negyedévében megkaphatja az első LX-eket – kivéve persze, ha tévesek a japánok értesülései.