Az 1964-es eredeti után most ismét van 695 Esseesse, amelynek sportosságot célzó megoldásai egyben nagyon elegánsak is – mint például az alumínium motorházfedél, amely nem egyszerűen csökkenti a tömeget, hanem a tömegeloszlást is megváltoztatja.

Míg a névadó modell annak idején 0,7 literes, 38 lóerős motorral száguldott a 140 km/órás végsebesség felé, az új 695 Esseesse kétszer ekkora motorja 180 lóerőt és 250 Nm nyomatékot ad le, a végsebesség 2225 km/óra, feltéve, hogy megfelelő állásba fordítjuk az extrém hátsó légterelőt. Ha a másik végpontjába, 20°-os szögbe fordítjuk, a végsebesség 200 km/órára csökken, viszont 42 kilóval nagyobb tömeg nyomja az aszfaltra a hátsó tengelyt.

Az autó 6,7 mp alatt gyorsul 100 km/órára, a 400 métert pedig 15,1 másodperc alatt futja meg, az összességében 10 kilóval nehezebb Abarth 595 Competizione 15,2 másodpercével szemben. A súlycsökkentéshez a már említett alumínium motorházfedélen kívül a titán Akrapovič kipufogó és egyéb finomságok is hozzájárultak.

A 695 Esseesse Koni lengéscsillapítókat és Brembo fékeket kapott, utóbbit elöl-hátul belső hűtésű tárcsákkal. Az első féknyergek négydugattyúsak és pirosak.

A név alapján azt gondolhatnánk, 695 darab készül a kocsiból, ám ez nem így van: 1390 példányból áll a széria, ami persze 2 x 695: a fele fekete, a másik fele szürke színben kerül forgalomba, minden esetben acéltetővel. Plakett nincs az utastérben, helyette a vezetőülést sorszámozták . A biztonsági öveket a Sabelt szállítja, méghozzá a fényezéshez igazodó öltésekkel varrott kivitelben.