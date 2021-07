Számos egyéb támogató szoftver mellett a hatodik generációs VW Polo ráncfelvarrása során a Polo GTI megkapta az IQ.DRIVE Travel Assist névre keresztelt félautonóm vezetési funkciót, amely 0-210 km/óra sebességtartományban (tehát gyakorlatilag bármikor) képes önállóan gyorsítani, lassítani és kormányozni az autót – igaz, a vezető közben nem engedheti el az áttervezett bőr sportkormányt.

Az infotainment rendszerek is megújulnak, online funkciókkal, zenei streaming szolgáltatással, vezeték nélküli okostelefon-integrációval bővül a tudásuk, és persze digitális műszeregység is van, hiszen az már a mezei Polókon is alapfelszerelés.

A GTI-t GTI-vé tevő komponensek, a közvetlen és szívótorok-befecskendezéssel ellátott, 200 lóerős turbómotor és az ültetett sportfutómű nem változtak, ahogy a menetdinamikai paraméterek sem, 6,7 másodperces gyorsulás 0-100 km/órára, 237 km/óra végsebesség.

Megújult viszont a LED-es hátsó lámpatest, amely dinamikus irányjelző fényeket kapott. Elöl adaptív a fényszóró, és új mindkét lökhárító is.

Nézegetnéd még a megújult Polo GTI-t? Kattints ide a negyedórás bemutató videóért.