Négy év után frissítették a Škoda Kodiaq nagy szabadidőjárművet. A korábbinál meredekebben áll a hatszögletű hűtőmaszk, a fényszóró keskenyebb lett, köszönhetően a LED technológiának – ez mostantól alapfelszerelés, de vadonatúj opcióként LED mátrix lámpatestek is rendelhetők.

A tervezők a modell légellenállásán is javítottak: aerodinamikailag optimalizált keréktárcsák, új lökhárítók, fényes fekete hátsó légterelő és a hátsó oldalablakon elhelyezett szárnyacskák teszi áramvonalasabbá az autót.

Kontrasztos öltések, LED-es belső hangulatvilágítás került a belső térbe. Opcióként mostantól perforált bőrrel borított, ergonomikus ülések is kérhetők, amelyek nem csak klimatizáltak, de masszíroznak is. Ha pedig fontosabb a környezet védelme, vegán és újrahasznosított anyaggal kárpitozott ökoülések is rendelhetők.

A digitális műszeregység továbbra is feláras; a 10,25 colos kijelző ötféle áttervezett megjelenítést kínál. Továbbfejlesztették a 625W teljesítményű Canton audiorendszert, amely a korábbi nyolc helyett tíz hangszórót kapott: a két új hangszóró krómgyűrűbe foglalva kapott helyet az első ajtópaneleken.

Modellújdonság ma már elképzelhetetlen vezetőtámogató funkciók nélkül. A Škoda Kodiaq újdonsága a hátulról, nagy sebességgel érkező járművet felismerő, a ráfutásos baleset hatásait enyhítő utasvédelmi asszisztencia technológia. A Škoda csomagokba rendezve kínálja további vezetőtámogató funkcióit, ezek tartalma felszereltségi szinttől függően bővül.

A Škoda különösen büszke a ’Simply Clever’ címke alatt bevezetett ötletes, de filléres megoldásaira. Most az ablakmosó folyadék tartályának fedele kapott beépített tölcsért, ami megkönnyíti a feltöltést.

Az autó hat különböző felszereltségi szinten kapható. A kínálat csúcsán továbbra is a Kodiaq RS sportmodell áll, amely mostantól nem dízelmotorral, hanem 245 lóerős benzines turbómotorral kapható. A hajtáslánc 65 kilóval könnyebb, 5 lóerővel erősebb, így javult a menetdinamika is: álló helyzetből 6,9 helyett 6,5 mp alatt gyorsul 100 km/órára az autó, a végsebesség 225 helyett 234 km/óra. Egyéb felszereltségi szintekhez kétféle benzinmotor (150 és 190 LE) és kétféle dízelmotor (150 és 200 LE) kérhető. A régóta várt plug-in hibrid hajtáslánc esetleges érkezéséről továbbra sincs információnk.

