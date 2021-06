Rövid távon a hibridek lesznek a fókuszban Suzukinál is ugyanakkor fejlesztenek elektromos hajtást, ám csak fokozatosan, a piaci igények függvényében jelennek meg a teljesen elektromos modellek. Ez akár 2030-ig is eltarthat. Ez is kiderült a Magyar Suzuki Zrt. keddi online sajtótájékoztatóján, amelyen a tavalyi év eredményeit is ismertette a cég.

Az eseményen, amelyre a Vezess is meghívást kapott elmondták: a Magyar Suzuki tavaly folytatta a gyár fejlesztését, egyebek között új emissziós labort létesített, fejlesztette a festőüzem robotizációját, a gyártás digitalizációját. A gyár tavaly 38,1 millió eurót fordított beruházásokra, főleg a hibrid modellek gyártása területén. A koronavírus-járvány 362 millió forint többletköltséget jelentett a cégnek.

Az esztergomi gyár tavaly hat hétre állt le a járvány miatt március-áprilisban, ez jelentős nyomot hagyott a gyártáson és az értékesítésen egyaránt. A Magyar Suzuki 2020-ban 112 475 autót gyártott, ennek 65 százaléka volt hibrid. A tavaly eladott 111 044 esztergomi gyártású Suzuki 87 százalékát exportpiacokon értékesítették. 2019-ben még 185 ezer itt készült autót adtak el. A tervek szerint az idén 143 ezer autó készül Esztergomban, a tavalyi év eladásai húsz százalékkal nőhetnek.

A társaság 2020-at 1,656 milliárd euró nettó árbevétellel zárta, ez 31 százalékkal elmarad a 2019. évitől. Az adózás utáni eredmény 20,01 millió euró volt 2020-ban, míg egy évvel korábban 84,46 millió euró. A magyarországi újautó-piacon tavaly 14 783 Suzuki kelt el, ami 11,55 százalékos részedesedést biztosított a márkának.