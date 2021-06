Nyolccolos (20,32 centiméteres) képátlójú digitális műszeregység és multifunkciós kormánykerék: ez a két tétel egyetlen Volkswagen Polóból sem hiányozhat, miután a cég megkezdi a ráncfelvarráson átesett modell értékesítését. Szintén alapáras lesz a 6,1 colos (15,5 cm) képátlójú központi érintőképernyő, amely az okostelefonos integrációt és bizonyos járműadatok távoli lehívását is kínálja.

Természetesen nem ez a legmagasabb digitalizációs szint: lesz egy 10,25 colos (26,04 cm) virtuális műszeregység is, változtatható megjelenéssel és tartalommal, illetve egy 8 colos érintőképernyő vezeték nélküli okostelefon-integrációval, wifi hotspottal, internetrádióval és további funkciókkal. Ezek közül a legfontosabb, hogy a navigációs szolgáltatást akár később is megrendelhetjük, azaz aktiváltathatjuk a fedélzeti szoftveráruházban.

További opcióként 8, valamint 9,25 colos navigációs rendszer is rendelhető, amelyek már a jelzőtábla-felismerést is támogatják (szélvédő mögé rejtett kamerával), beszédhanggal is vezérelhetők, míg a kétzónás klímaberendezés beállításai külön érintőfelületen keresztül szabályozhatók.