Izgalmas, az elmúlt években egyáltalán nem megszokott adok-kapok jellemezte a WTCR németországi nyitányát: miután a magyarok elmaradtak a legjobbaktól a pénteki időmérő edzésen, az első, fordított rajtrácsos versenyen még Michelisz Norbert harmadik pozíciója jelentette a legnagyobb reményt a magyar szurkolóknak.

Michelisz azonban nem jött el jól a rajtnál az új Hyundai Elantrával, ráadásul Tiago Monteiróval is összeért, majd az 1-es kanyarban is keresztbe állt, így csak kilencedikként jött ki az első kombinációból. Helyette csapattársa, Gabriele Tarquini zárkózott hely a harmadik helyre, a két Lynk & Có-s, Yvan Muller és Yann Ehrlacher mögé.

Tarquini kőkeményen kezdte el szorongatni Yann Ehrlacher-t, de kisebb-nagyobb összetűzések, pöckölések árán a második körben, a negyedik szektorban átvette tőle a második helyet. Időközben Muller némi egérútra tett szert az élen haladva, de a 2,5 kilométeres Döttinger Höhében ő sem tudta megállítani az olaszt.

A 2009-es WTCC- és 2018-as WTCR-bajnok azonban csak néhány méter erejéig tudta átvenni az első helyet, azt követő hibájával pedig a célegyenesben is nehéz helyzetbe került. Annak végén le is csúszott a pályáról, majd Ehrlacher-val is összeakadt – ennek köszönhetően Monteiro jött fel a második helyre, Michelisz Norbert pedig a nyolcadikról az ötödikre.

A szélárnyékozás miatt ezúttal is izgalmasnak ígérkezett a Döttinger Höhében: ezt kihasználva Monteiro elhúzott Muller mellett, így az egykor a Forma-1-ben is versenyző portugál győzelmével indult az évad, a dobogó Mullerrel és a Lynk & Có-s uruguayi márkatársával, Santiago Urrutiával lett teljes. Guerrierit nem tudta elkapni Michelisz, így maradt ötödik, de legjobb magyarként zárt.

Rajtpozíciójához képest egy helyet javított, így pontszerzőként, a 12. helyen intették le Tassi Attilát, míg a Zengő Motorsport egyik Cuprájával sem tudott a legjobb tizenöt közé férkőzni. Mikel Azcona és Rob Huff is kivették részüket a rajt-utáni adok kapokból, és amíg előbbi 17. lett, a korábbi világbajnok kiesett. Jordi Gené és Boldizs Bence Azcona mögött fejezték be a futamot.

A második versenyen az első komolyabb dráma már a felvezető körön jött, Esteban Guerrieri ugyanis a rajtrácson maradt – így az argentin a harmadik rajthely helyett csak a bokszból indulhatott. A vezetést ráadásul csapat- és honfitársa sem tudta megőrizni a lámpák kialvása után: mindkét Engstler-Hyundai elhúzott Néstor Girolami mellett.

Girolami szinte fel is kente a bokszutca falára, majd a fűre szorította Luca Engstlert, a káoszt azonban nem ez, hanem az első kanyarban történtek okozták, aminek a Zengő Motorsport három autója is áldozatául esett – a legrosszabbul Mikel Azcona járt, akit balról-jobbról összetörtek, de Michelisz Norbertet is kilökték, így sokadmagával kiesett.

Tassi Attila viszont tökéletesen tudott halászni a zavarosban, a 13. helyről indulva hetediknek kapaszkodott fel, az első kör végén pedig már az ötödik helyen haladt, miután Yvan Mullert is megelőzte, a következő körben pedig Santiago Urrutiát is elkapta. Eközben csapattársa, Tiago Monteiro a Nordschleifén a fűre tessékelte Frédéric Vervisch-t, meg is főtt alatta az Audi.

Vervisch with a huge code brown at the fastest part of the track #wtcr pic.twitter.com/zLB6ISVXa3 — Mattzel89 (@Mattzel89) June 5, 2021

Egyre forróbbá vált a helyzet az élen is, mert Engstler szemmel láthatóan gyorsabb volt, mint Vernay, de annyira nyugalomra próbálták inteni a németet, hogy – valami érthetetlen oknál fogva – nem is hagyták előzni. Mindenesetre így az Engstler Motorsport bebiztosította a kettős sikert, egyúttal az Elantra első WTCR-győzelmét, de boldog emberekben alulprezentált volt a dobogó.

Az pedig, hogy lesz-e magyar dobogó, csak a zöldasztalnál fog kiderülni, Girolamit ugyanis vizsgálják a rajtnál történtek miatt. Ha büntetést kap az argentin, akár még harmadik is lehet Tassi, ez esetben dobogóval távozna a Zöld Pokolból, akárcsak tavaly. Az egyetlen épen maradt Cuprával Boldizs Bence megszerezte a Zengő Motorsport idei első pontjait, a 13. lett.

Miután mindkét hondást vizsgálják, az eredmény még nem tekinthető véglegesnek. Az viszont biztos, hogy Vernay várhatja éllovasként a soron következő, három hét múlva esedékes estorili fordulót, őt 3-3 ponttal lemaradva követi Monteiro és Girolami. A magyarok közül Tassi áll jelenleg a legelőkelőbb helyen az összetettben, 17 pontjával jelenleg a nyolcadik.