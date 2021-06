A Lunaz mellett egy másik brit cég is foglalkozik veterán luxusautók villamosításával, méghozzá most bemutatott Porsche 911 (964) átépítésük alapján nem is rosszul. Az Everrati nevű vállalkozás 2019 óta teszi jövőállóvá a klasszikus autóipari kincseket, a most bemutatott, széles karosszériás (Widebody) Porsche 911-est eddigi munkájuk csúcsának tekintik.

Az átépítés első lépéseként csupasz vázig bontják vissza a kocsit, majd az alapvető szerkezetet újrahegesztik és megerősítik. Az autó egyes karosszériaelemeit – a kerékdobokat, az ajtó borítópaneleket, az első gépfedelet – szénszálas panelekkel váltották ki, ezzel ellensúlyozva az elektromos hajtáslánc extra tömegét. A tetőlemez szintén karbon, kivéve, ha tetőablakot szeretne az ügyfél: akkor marad az acéllemez. Az átalakítás célja nem egyszerűen a könnyítés, hanem az eredeti tömeg, sőt, tömegelosztás reprodukálása volt, hogy a sportkocsi lehetőleg ugyanazt a vezetési érzetet kínálja, mint belső égésű motorral.

Ezt követően szerelik be a villamosított hajtásláncot: egy 507 lóerős, 500 Nm nyomatékú villanymotort, amely nem egészen 4 másodperc alatt gyorsítja 100 km/órára a Porschét. Az 53 kWh kapacitású akkumulátorcsomag töltése mintegy 240 kilométerre elegendő, gyorstöltővel nem egészen egy óra alatt ismét teljesen feltölthető.

A nyers erő egy dolog, de az Everrati a vezethetőségre is hangsúlyt fektet. A hátsó felfüggesztés a gyári, de megerősített, felújított formában. Az első felfüggesztés minden irányban állítható, modern egység, választható kétféle (igényes és nagyon igényes) kivitelben. A finomhangolást Tim Harvey egykori BTCC bajnok és Porsche-versenyző gondjaira bízták. A 964 Widebody-t így pont ugyanolyan érzés vezetni, mint az eredetit – kivéve, hogy kétszer olyan erős. A fék természetesen regeneratív, de azért a mechanikus féket is felújították, a Brembótól származó rendszer kétféle (erős és nagyon erős) kivitelben rendelhető.

Az ülések az eredetiek, épp csak teljes körűen felújítva, megerősítve, áthúzva, motoros állításra átépítve. Elvileg szénszálas versenyülések is kérhetők, ha az ügyfél úgy kívánja. Mivel a nyolvanas évekből csak az élményt és a hangulatot kívánták átmenteni, a sok kényelmetlenséget nem, modern klímaberendezést kap a kocsi, a szórakozásról a Porsche által kifejezetten veterán autóihoz kifejlesztett érintőképernyős, Bluetooth-os, telefon-integrációs fejegység gondoskodik. A műszerek vadonatújak.

Az átalakítások széles körűek, ám teljes mértékben visszafordíthatók: ha az ügyfél később meggondolja magát, visszaszerelhető az eredeti hajtáslánc. Ha erre nincs igénye, akár dísztárgyat is készítenek a motorból, a műszerekből.

Ilyen autók esetében felesleges árakról beszélni, hiszen minden projekt egyedi, de azért legalább egy alapárat kalkulált a cég: aki belevágna egy ilyen átépítése, legalább negyedmillió fontot (kb . 100 millió forintot) szánjon rá, plusz adók. Ja, és legyen egy Porsche 964 Widebody-ja, azt ugyanis nem tartalmazza ez az ár.