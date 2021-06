Kedden a Magyar Közút szigetszentmiklósi mérnökségének szakemberei az M0-s autóút egyik szakaszán a vízelvezető rendszer takarítását végezték. A szokásos módon több lépcsőben vezettek be sebességkorlátozást előjelző autókkal, továbbá a munkaterület előtti, autóút feletti digitális, változtatható jelzésképű táblákon is jóval előre jelezték, hogy korlátozásra számíthatnak a közlekedők.

Egyrészt jól látszik, hogy a 60-as sebességkorlátozást gyakorlatilag senki nem tartja be. Bár előzési tilalom is volt a munkaterület térségében, ennek ellenére többen is nyugodtan fogtak bele előzésekbe.

A felvételen az is látszik, hogy egy kisbusz nem tudott időben besorolni, ezért veszélyhelyzetet teremtve cikázni kezdett méterekkel a munkavégzési helyszín előtt. A manőver végén több sárga villogóval felszerelt kúpot is legyalult, melyek a munkaterület előtti futófény részei voltak. A speciális eszközök értéke 60 ezer forint, a rendszám és a videó alapján megtették a szükséges feljelentést a rendőrségen.