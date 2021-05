Az első Way to Zero Convention névre keresztelt rendezvénye alkalmával a Volkswagen április 29-én részletesen is meghatározta a vállalat és termékei szén-dioxid-mentesítésének terveit. Legkésőbb 2050-re a vállalat szén-dioxid-semleges mérleg mentén kíván működni, új közbenső célként pedig 2030-ra 40 százalékkal tervezi csökkenteni az egy járműre jutó szén-dioxid-kibocsátását Európában – jelentősen felülmúlva a teljes vállalatcsoportra kitűzött 30 százalékos célt (bázis: 2018).

Fókuszban a megújuló energiaforrások

A szén-dioxid-semleges elektromos mobilitás meghatározó tényezője a járművek következetesen száz százalékban megújuló forrásokból származó elektromos árammal végzett töltése. Az Európai Unió szokásos villamosenergia-összetételéhez viszonyítva már önmagában ezzel a teljes szén-dioxid-kibocsátás közel fele megelőzhető. A Volkswagen már ma is kínál ügyfeleinek zöldáramot az otthoni, illetve az útközbeni töltéshez, a márka most egy lépéssel tovább halad: a Volkswagen az első autógyártóként támogatja közvetlenül is a megújuló forrásból származó energiák széles körű alkalmazását. Ennek jegyében 2025-ig Európa különböző régióiban létesülnek új szél- és napenergiaparkok.

Az első projektekről már szerződéses megállapodás is született az RWE energiaipari vállalattal, s a Volkswagen egy összesen 170 millió kilowattóra éves kapacitású napelemrendszer építését támogatja Németországban. A megfelelő technika 2021 végére készül el Északkelet-Németországban, a mecklenburgi Tramm-Göthenben, s a beruházás teljes egészében állami támogatások nélkül valósul meg. Közel 420 ezer napelemmoduljával ez a legnagyobb független napenergia-projekt Németországban. A tervek szerint 2025-re a projektek együttesen mintegy hét terawattóra további ökoáramot állítanak elő.

Zöld termelés és beszállítói láncolat

A „zöld üzemi szakasz” mellett a Volkswagen a gyártás és a beszállítói láncolat szénmentesítésén is dolgozik. A márka európai járműgyárai már ma is megújuló energiaforrásokból szerzik be elektromosáram-igényük száz százalékát, aminek épp a zwickaui e-autógyár az egyik úttörője, ahol az ID.-család tagjai gördülnek le a szerelőszalagról. 2030-tól a tervek szerint minden Kínán kívüli üzem kizárólag megújuló forrásból származó energiát használ majd. A jövőben a beszállítói láncolatban is következetesen azonosítják és csökkentik a legnagyobb szén-dioxid-kibocsátókat, amihez az ID.3 és ID.4 akkumulátorcelláinak már ma is teljes egészében zöldárammal folyó, s a szén-dioxid-mérleget nagyban javító gyártása szolgálhat példaként.

Az akkumulátorok következetes újrahasznosításával – amely során a jövőben a nyersanyagok több mint 90 százaléka újból felhasználhatóvá válik – szintén a szén-dioxid-kibocsátás további mérséklését kell megvalósítani. A cél az akkumulátor és nyersanyagai olyan zárt körfolyamata, amelyet a vállalat a teljes konszernre kiterjedően kézben tarthat.