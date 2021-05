Bár a Toyota Gazoo Racing japán központú szervezet, egyes projektjei során messzemenőkig számíthat globális leányvállalataira. Ahogy a Dakar-programot dél-afrikai kollégáikra bízzák, úgy esett most az argentin motorsportágazatra a választás, hogy ők építsék meg a márka hivatalos TCR versenyautóját.

Még tavaly augusztusban röppentek fel az első hírek arról, hogy a Toyota is beszállhat a TCR kategóriába, amely már eddig is sok gyártót vonzott a túraautó-versenyzésbe a megfizethető költségek és a komoly marketingérték miatt. A koronavírus-járvány okozta csúszások miatt azonban csak most jelentették be hivatalosan is, hogy a Toyota gyári sportrészlege, a Toyota Gazoo Racing az argentin leányvállalatát kérte fel a versenyautó fejlesztésére.

Nem véletlenül esett rájuk a választás, az argentinok ugyanis már az előző és a mostani Corolla szedánból is készítettek versenyautót a helyi Súper TC2000 túraautó bajnokság számára, ahol tavaly egyéni és csapatbajnoki címet szereztek. Az új, TCR szabályrendszernek megfelelő Corolla szedán fejlesztéséhez minden bizonnyal a Súper TC2000-ben szerzett tapasztalatokat is felhasználják. Ha elkészül a versenyautó, és a TCR jogait birtokló WSC indulási engedélyét is megkapja, akkor a világ mind a 30 TCR-alapú túraautó bajnokságában részt vehet majd, köztük a magyar nézők által is jól ismert Túraautó-világkupában (WTCR) is.

A TCR 2015-ös indulása óta immár 15 gyártó készített versenyautót ezen szabályrendszer alapján, a legyártott kocsik száma pedig meghaladja az ezret. A TCR-bajnokságok csúcsának számító WTCR-ben pilóta oldalon most is erős az argentin jelenlét, és ez a Toyota Corolla Sedan TCR érkezésével csak tovább erősödhet.

A WTCR 2021-es szezonja a koronavírus-járvány miatt még nem kezdődött el, az első versenyeket a tervek szerint június első hétvégéjén, a Nürburgring-Nordschleifén rendezik majd meg a 24 órás verseny betétfutamaként.

Képeinken a regnáló argentin bajnok Matías Rossi Corolla Súper TC2000 versenyautója látható a Toyota Gazoo Racing YPF Infinia színeiben.