Az akkumulátorcellák iránti növekvő kereslet kielégítése érdekében a vállalatcsoport teljes gőzzel bővíteni igyekszik az európai gyártókapacitást. 2030-ig összesen hat cellagyárat szeretnének üzembe helyezni Európában, így garantálva az ellátás biztonságát. Amint az új üzemek teljesen elkészülnek, a tervek szerint éves szinten összességében 240 GWh energiakapacitású cellamennyiséget állítanak majd elő. A Volkswagen így aktívan hozzájárul az Európai Unió Zöld Megállapodása (Green Deal) célkitűzéseinek megvalósításához. Az első két gyár a svédországi Skellefteå-ban, illetve a németországi Salzgitterben létesül.

A Volkswagen az akkumulátorrendszerek minden komponense tekintetében jelentős előre lepésre törekszik, egészen az akkumulátorcelláig. A tervezett saját gyártáson túl mindenekelőtt az új, egységesített cella jár jelentős költségelőnyökkel, amely 2023-ban jelenik meg és 2030-ban már az egyes márkákon átívelően, a vállalatcsoport elektromos járműveinek akár 80 százalékába is szerelhetik majd. További megtakarítás érhető el a cellatípus optimalizálásával, az innovatív gyártási módszerekkel és a következetes újrahasznosítással. A Volkswagen mindezzel a belépő szegmensben akár 50, míg a volumenszegmensben akár 30 százalékkal kívánja fokozatosan csökkenteni az akkumulátorok költségeit.

A költségelőnyök mellett a tárolókapacitás és a gyorstöltési képességek fejlődése is az elvárások között szerepel. Az új, prizmatikus egységes cella emellett a szilárdtest-cellákra való áttéréshez is a legkedvezőbb feltételeket kínálja – ami már az akkumulátortechnika következő „kvantumugrása”, amelyre a Volkswagen az évtized közepétől számít. Az akkumulátor- és a töltéstechnikában a vállalatcsoport egyaránt következetesen a stratégiai partneri együttműködésekre és az erőforrások hatékony felhasználására összpontosít.

A globális gyorstöltőhálózat bővítése

Akkumulátoroffenzíváját a gyorstöltőhálózat nagyszabású bővítésével kíséri a Volkswagen. 2025-re a vállalat már mintegy 18 ezer nyilvános gyorstöltőállomást kíván partnereivel közösen üzemeltetni, ami a jelenlegi gyorstöltőhálózat ötszörös bővülésének, illetve a kontinens 2025-re előrejelzett összesített igénye mintegy harmadának felel meg.

A Volkswagen az energiarendszer részévé teszi az elektromos autót

A jövőben a Volkswagen a privát, az üzleti és a nyilvános energetikai rendszerekbe is integrálni kívánja az elektromos autóit. A napelem-rendszerből érkező, megújuló forrásból származó elektromos energia ezután akár az autóban is tárolhatóvá válik, ahonnan szükség esetén visszatáplálható a ház hálózatába. Ezzel az ügyfelek nem csupán kevésbé függhetnek a nyilvános elektromos hálózattól, hanem költséget takaríthatnak meg és a szén-dioxid-kibocsátást is mérsékelhetik. A Volkswagen saját moduláris elektromos platformjának (MEB) műszaki alapjaira épülő modellek már 2022-től támogatják ezt a technikát. A Volkswagen emellett az összes modult és digitális szolgáltatást – a kétirányú falitöltőtől (Wallbox) egészen az energiagazdálkodásig – tartalmazó, teljes csomagot is kínál majd. E technikát rövidesen nagyobb léptékben – például lakóépületekben, vállalatoknál vagy akár a nyilvános elektromos hálózatban – is alkalmazni kívánják.