Hogyan szintetizálhatnánk az olasz életérzést a pragmatikus japán életszemlélettel? A torinói IED egyetem két tucat hallgatója szerint megoldható a feladat, csak fel kell oldali a szigorú választóvonalakat a különböző kategóriák között.

Suzuki Misano névre keresztelt alkotásuk egyszerre autó és motorkerékpár, sportjármű és városi közlekedési eszköz. Két utasa egymás mögött foglal helyet, mellettük az akkumulátorok (mivel elektromos a jármű) és a csomagtartó helyezkednek el. Kormánykerék nincs, helyette a motorkerékpárok kormányszarvaihoz hasonló kezelőszervekkel irányítható a lapos jármű.

Műszaki adatok egyáltalán nincsenek, hiszen a Suzukinak esze ágában sincs gyártani a Misanót, és ezért nem is tudjuk hibáztatni őket. A „motorkerékpárból autót” koncepcióját már 2001-ben letudta a gyár, amikor egy 175 lóerős motorkerékpár erőforrást építette be egy minimalista roadsterbe, a GXS-R/4 tanulmányba; két évvel később pedig a tandemüléses városi autó kötelező gyakorlatát is letudták a Suzuki S-Ride bemutatásával.



Az alábbi videóban a Suzuki Misano megvalósulásának folyamatát ismerheted meg. Kattints a képre a lejátszáshoz!